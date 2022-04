Feira Rota das Doceiras estimula cultura e divulga tradição em Lagoa Santa

'Cafezin' com broa recheada com goiabada será uma das experiências ofertadas pela feira da Rota das Doceiras (foto: Secretaria de Cultura e Turismo de Lagoa Santa/Divulgação) A Rota das Doceiras ficará mais perto para quem quer conhecer a tradição da produção de doces e quitandas e poder saborear as iguarias mineiras feitas pelos moradores do Distrito de Lapinha, em Lagoa Santa, a 35 quilômetros de Belo Horizonte.

As 12 doceiras atuantes no distrito vão comercializar uma variedade de doces que, desde 2017, através do Conselho Municipal de Cultura e Patrimônio Histórico, tem o registro da prática de produção de doces e quitandas da Lapinha como Patrimônio Imaterial do município.

Junto com as 12 expositoras, no local vai ser montada uma cozinha rural que remete à vida do campo e promove um espaço para as pessoas tirarem fotos do cenário e levarem de recordação da primeira feira.

De acordo com a coordenadora do Receptivo Turístico da Lapinha, subordinado à Secretaria de Cultura e Turismo de Lagoa Santa, Marta Soares, a prática de produção dos doces passou por gerações.



O início da técnica remete ao século 18, por meio das jovens solteiras que no processo de preparação para o casamento aprenderam com as freiras dos conventos e, a partir dali, ensinaram às escravizadas que trabalhavam nas fazendas.

A escolha do local se deu como forma de facilitar o acesso das pessoas a conhecer os produtos e sentirem vontade de conhecer o vilarejo que ficou fechado para visitação devido à pandemia da COVID-19.

“A feira da Rota das Doceiras faz parte da retomada das atividades econômicas do distrito e é uma entrega de um projeto aprovado pela Lei Aldir Blanc”.

Sabores e memórias da Lapinha

Quem visitar a feira também poderá levar para casa as iguarias preparadas pelas doceiras (foto: Secretaria de Cultura e Turismo de Lagoa Santa/Divulgação)

Marta Soares conta que a Rota das Doceiras é uma iniciativa que visa promover a ampliação da economia local ,que está em uma região onde estão o Parque Estadual do Sumidouro, a Gruta da Lapinha e o Museu Arqueológico da Lapinha.

Com isso, foi organizado um roteiro turístico, com o mapeamento dos domicílios de diversos produtores locais. Nesse roteiro é possível visitar as casas, conhecer os quintais de onde saem as frutas dos doces, das geleias e dos licores, acompanhar e conhecer um pouco mais a respeito da produção de doces, quitandas e artesanatos da região da Lapinha.

“O projeto Rota das Doceiras surgiu da necessidade de proteger o patrimônio por meio do turismo gastronômico e de experiência. Vimos que podíamos oferecer ao turista que visita a Gruta da Lapinha também conhecer a rota dos doces”, afirma Marta Soares, que também é moradora do distrito e aprendeu com a mãe o gosto pela gastronomia local.

A coordenadora do Receptivo Turístico da Lapinha conta que um de seus trabalhos tem como objetivo desenvolver projetos que promovam o local de forma a orientar os empreendedores do turismo de experiências a pensarem em suas práticas e identificarem formas de incrementar os negócios, transformando os serviços em experiências memoráveis para o visitante.

“É fazê-lo se sentir em casa, apreciar uma mesa de café colonial mineiro, visitar a horta cultivada pela família e sair dali com o coração envolvido na memória afetiva”.

Tradição e renda

Dos tachos de dona Fiota saem os doces que aprendeu com os sogros (foto: Secretaria de Cultura e Turismo de Lagoa Santa/Divulgação)

Dentro da família de Sebastiana Lourdes, conhecida como dona Fiota, tudo começou quando os sogros trabalhavam na fazenda Samambaia, pioneira na fabricação e comercialização de goiabadas na região.

Dona Fiota, de 63 anos, conta que para completar a renda da família os sogros vendiam doces caseiros e rosquinhas para os operários que trabalhavam no asfaltamento da estrada até a Gruta da Lapinha.

“Durante esse período, eu e meu esposo aprendemos as receitas e ficamos por mais de 20 anos trabalhando juntos”.

A mais experiente atuante em vida da Rota das Doceiras, Laurinda Augusta, conhecida como dona Lôra, de 86, conta que o fazer dos doces foi aprendido ainda criança, quando era preciso subir em um banquinho para poder observar a tia preparando os bolos, biscoitos e sobremesas.

Com 40 anos de experiência em comercializar os sabores da família, dona Lôra conta que a vitalidade vem justamente da tradição que envolve a transmissão dos saberes tradicionais da família.

“Vou poder levar para a feira no Centro de Lagoa Santa um pouco da tradição que aprendi com a minha tia. Meu carro chefe será o doce de pau de mamão, mas levarei também para a feira o doce de limão recheado com doce de leite, doce de abóbora com coco, doce de laranja da terra e o doce de pequi com leite”.

Protegido pelo estado

A diretora de Turismo e Cultura conta que o atual registro da prática de produção de doces e quitandas da Lapinha como Patrimônio Imaterial do município ainda não está de acordo com as exigências do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha) para ter o reconhecimento em nível estadual.

Para obter o registro estadual com o propósito de aumentar a pontuação do ICMS Cultural, a diretora de Turismo e Cultura de Lagoa Santa está trabalhando um dossiê que vai registrar todo o método de fazer e toda história centenária dos doces da Lapinha.