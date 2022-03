Capitólio reabre os cânions para o turismo a partir desta quarta-feira

No dia 8 de janeiro, a queda de rochas nos cânions matou 10 pessoas e deixou 27 feridas. Considerado um dos mais belos e procurados pontos turístiscos de Minas Gerais, situada no lago batizado "o mar de Minas", a atração ficou fechada por quase três meses."

De acordo com o decreto, a reabertura parcial levou em conta recomendações liminares definidas pela equipe técnica geológica que vem realizando estudos na região.



Essas coordenadas permitem, segundo a prefeitura, que a visitação ocorra de forma "controlada e com redução de fluxo", respeitando os limites de distanciamento dos paredões, a entrada de embarcações nos cânions, sendo obrigatória a análise diária para avaliação geológica e geotécnica do atrativo antes da abertura para visitação.

As nova regras provisórias determinam que todos os ocupantes da embarcação deverão assinar termo de anuência, usar colete salva vidas e equipamentos de segurança pessoal e de riscos, inerentes de atividades de turismo de natureza, como o capacete.

Em caso de chuvas, deslocamento de rochas, blocos ou do solo, o passeio deverá ser interrompido de imediado. O circuito foi delimitado em dois trechos, para que as embarcações circulem de forma rotativa e os limites e faixas de segurança estão sinalizados orientando a navegação.

Fica proibida a circulação além das boias de demarcação e uso de som mecânico em qualquer volume dentro ou na entrada das embarcações. Também fica proibida a entrada de embarcação acima de 32 pés. Um pé corresponde a doze polegadas, equivalente a 30,48 centímetros. E a velocidade máxima de navegação é de três nós, equivalente a 1,852 qulômetros por hora.

O horário de funcionamento será de segunda a sexta-feira, de 9 às 16h, e nos finais de semana e feriados, de 8 às 18h. A entrada de embarcações será por ordem de chegada com controle de segurança conferido na entrada.