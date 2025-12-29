Roteiro de 3 dias em BH: o que fazer na capital dos bares e da cultura

Belo Horizonte é uma cidade que convida a ser descoberta a pé, com calma e, de preferência, com uma parada estratégica em um de seus famosos botecos. Para quem tem apenas um fim de semana prolongado, a capital mineira oferece um roteiro que equilibra perfeitamente arte, história e gastronomia. A seguir, um guia prático para aproveitar o melhor de BH em 72 horas.

Dia 1: imersão na Praça da Liberdade

Comece o roteiro pelo Circuito Liberdade, um dos mais importantes complexos culturais do país. Localizado em uma área central, o conjunto reúne museus e espaços interativos instalados em prédios históricos. Dê prioridade ao Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), com suas exposições de renome, e ao Memorial Minas Gerais Vale, que conta a história do estado de forma criativa.

A maioria das atrações tem entrada gratuita, mas é fundamental verificar a programação e os horários de funcionamento online, já que muitos espaços fecham às segundas-feiras. Ao fim da tarde, caminhe até o bairro de Lourdes, a poucos quarteirões da praça. A região é conhecida pela alta concentração de bares e restaurantes sofisticados, ideais para experimentar a culinária mineira contemporânea e encerrar o primeiro dia.

Dia 2: do mercado à Pampulha

Reserve a manhã para explorar o Mercado Central, um verdadeiro paraíso de aromas e sabores. Caminhe pelos corredores, prove queijos, doces e cachaças, e não saia sem experimentar o clássico fígado com jiló em um dos bares internos. É um programa que revela a alma da cidade e é um dos pontos turísticos de BH mais queridos pelos próprios moradores.

À tarde, o destino é o Conjunto Moderno da Pampulha, Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco. O complexo, projetado por Oscar Niemeyer, inclui a icônica Igreja São Francisco de Assis, a Casa do Baile e o Museu de Arte da Pampulha (MAP). O ideal é se deslocar de carro por aplicativo para visitar todos os pontos ao redor da lagoa. Para a noite, a região da Savassi oferece inúmeras opções de bares e vida noturna agitada.

Dia 3: vistas e boemia

Para o último dia, a sugestão é subir até o Mirante das Mangabeiras para ter uma vista panorâmica de Belo Horizonte. O parque ao redor é perfeito para uma caminhada tranquila e para tirar fotos. É uma ótima maneira de se despedir da cidade, observando sua geografia cercada pela Serra do Curral.

Depois, desça para o bairro de Santa Tereza, famoso por ter sido o ponto de encontro que deu origem ao movimento musical "Clube da Esquina". Com suas ruas charmosas e casario antigo, a região tem uma atmosfera boêmia e acolhedora. Almoce em um dos botecos tradicionais do bairro para fechar a viagem com a autêntica hospitalidade mineira.

