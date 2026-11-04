Novo lote da 2° edição da Maratona de BH tem vagas para quatro modalidades

Estudante de Jornalismo| Estágio da editoria 'Gerais' do Estado de Minas.

A segunda edição da Maratona Oficial de Belo Horizonte (MOBH) está cada vez mais perto de reunir milhares de corredores pelas ruas da capital mineira. Um novo lote de inscrições foi aberto para o evento, marcado para os dias 13 a 16 de maio de 2027, que terá como novidade a meia maratona individual de 21km e expectativa de reunir cerca de 14 mil corredores.

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Corredores passaram pela Arena MRV Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Largada às 5h na Praça da Estação, no Hipercentro da cidade Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Pódio masculino Maratona Oficial de Belo Horizonte Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Pódio feminino Maratona Oficial de Belo Horizonte Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Eulália Santos exausta e emocionada com a vitória Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press A paulista Eulália Santos, de 45 anos, venceu a disputa feminina Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Gilberto Silvestre Lopes venceu a primeira Maratona Oficial de Belo Horizonte Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Largada Elite da Maratona oficial de BH Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Maratona oficial de BH perto do trecho a Arena MRV Gladyston Rodrigues/EM/D.A.Press Voltar Próximo

As inscrições foram abertas inicialmente em 18 de agosto e seguem disponíveis pela plataforma Ticket Sports, conforme o limite de participantes de cada modalidade. Com a mudança de lote, os valores das provas de 42km, 21 km, Corrida Noturna de 5km e Corrida Kids foram reajustados.

Meia maratona é novidade

A principal mudança na programação de 2027 é a inclusão da meia maratona individual de 21km, que substitui a prova de revezamento realizada na primeira edição.

A programação começa na quinta-feira (13), com a retirada dos kits na Vila da Maratona, no Parque Municipal. Na sexta-feira (14), será realizada a Corrida Noturna de 5 km, enquanto o sábado (15) será dedicado à Corrida Kids.

As provas de 42km e 21km estão previstas para domingo (16), com largadas na Praça da Estação. Também haverá modalidades combinadas, para quem deseja participar de duas distâncias, e uma programação ampliada na Vila da Maratona.

Todos os participantes inscritos receberão um kit com camisa, número de peito e sacola esportiva. A medalha será entregue após a conclusão do percurso.

Expectativa de 14 mil atletas

Na estreia, em maio de 2026, a maratona reuniu mais de 5 mil corredores e contou com a participação de mais de 400 crianças na Corrida Kids. O evento recebeu atletas de 216 municípios, distribuídos por 16 estados brasileiros, além de participantes do exterior.

Para a edição de 2027, a expectativa é quase triplicar o público. A prova fará parte do calendário esportivo de Belo Horizonte no ano em que a capital mineira completará 130 anos.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.