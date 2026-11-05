Casal tenta esconder 19 barras de maconha em ferro-velho e acaba preso
Segundo a Polícia Militar, drogas foram arremessadas da varanda de um apartamento para um ferro-velho vizinho. Suspeitos resistiram à prisão
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Um casal, de 24 e 21 anos, foi preso suspeito de tráfico de drogas na tarde dessa quarta-feira (4/11) no Bairro São Judas Tadeu, em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Segundo a Polícia Militar (PMMG), os suspeitos tentaram esconder 19 barras de maconha em um ferro-velho vizinho ao apartamento onde estavam.
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A ocorrência foi registrada por volta das 18h25 na Rua José Paulino Sobrinho. De acordo com a PM, os militares realizavam uma operação na região para verificar denúncias de que integrantes de uma organização criminosa ligada à facção Comando Vermelho utilizavam um apartamento como depósito de entorpecentes.
Durante a ação, os policiais tiveram a entrada no imóvel autorizada e iniciaram as buscas.
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Drogas foram arremessadas para ferro-velho
Segundo a Polícia Militar, os suspeitos teriam arremessado as drogas e uma balança de precisão da varanda do apartamento para o terreno de um ferro-velho vizinho, na tentativa de esconder os materiais.
Uma equipe da Ronda Ostensiva com Cães (Rocca) foi acionada para auxiliar nas buscas.
Com o apoio dos cães farejadores Brasão e Rakissa, os militares localizaram 19 barras de substância semelhante à maconha e uma balança de precisão.
Além dos entorpecentes, foram apreendidos dois celulares, sendo um Samsung azul e um iPhone branco.
Casal resistiu à prisão
Ainda conforme a PM, o casal apresentou resistência durante a abordagem e precisou ser contido pelos militares.
A mulher, de 21 anos, recebeu atendimento em uma unidade de saúde antes de ser encaminhada à delegacia. O homem, de 24 anos, também foi preso em flagrante.
Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil, juntamente com os materiais apreendidos.
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A Polícia Civil ficará responsável pela investigação, incluindo a apuração da possível ligação dos suspeitos com a organização criminosa mencionada nas denúncias.