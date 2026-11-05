Operação da Polícia Civil apreende adolescente e drogas em Contagem

Formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte (Uni-BH). No Estado de Minas desde 2020, repórter de Gerais.

A investigação sobre a morte de um homem espancado em um conjunto residencial localizado em Contagem, na Grande BH, em outubro de 2024, levou a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) a deflagrar, nesta quinta-feira (5/11), a Operação Vista Alegre, que cumpriu mandados de busca e apreensão.

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De acordo com a corporação, a ação mobilizou cerca de 90 policiais e apreendeu um adolescente por ato infracional análogo ao tráfico de drogas, além de 127 pinos de cocaína, 144 pedras de crack, 129 porções de maconha e R$ 997 em dinheiro.

Drogas encontradas

Com base nos elementos reunidos durante a investigação, a PCMG cumpriu mandados de busca e apreensão no residencial. Durante os trabalhos, parte das drogas foi encontrada no telhado de um dos edifícios e outra parte na casa de um dos alvos.

O adolescente apreendido em flagrante assumiu a propriedade das drogas encontradas em seu quarto e a prática do tráfico na região. A investigação continua para esclarecer a participação de todos os envolvidos no homicídio.

A ação contou com apoio das coordenações de Operações com Cães (COC) e Aerotática (CAT), além da equipe da Ronda Ostensiva com Cães (Rocca) da Polícia Militar (PMMG).

Homicídio

O crime aconteceu em 5 de outubro de 2024. Na ocasião, a vítima foi perseguida e agredida dentro do conjunto residencial por cinco homens encapuzados. Após longo período de internação, ela morreu em 27 de fevereiro de 2025.

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Desde então, a Delegacia Especializada de Homicídios em Contagem começou a investigar e identificar os responsáveis. Os levantamentos reuniram elementos sobre a estrutura criminosa que atua no residencial e apontaram suspeitos de participação no homicídio, entre eles dois adolescentes, de 16 e 17 anos, e um homem, de 27.