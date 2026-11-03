Cinco são presos com armas e carro furtado em BH

Cinco suspeitos foram presos pela Polícia Militar durante uma operação que investiga furtos a residências na Região Noroeste de Belo Horizonte. A ação, realizada pelo 34º Batalhão nessa segunda-feira (2/11), também resultou na recuperação de um carro furtado e na apreensão de três armas de fogo.

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A ação começou após equipes do Tático Móvel receberem informações sobre um veículo que estaria sendo utilizado em crimes patrimoniais na região. Os militares localizaram o automóvel em deslocamento pela Avenida Presidente Antônio Carlos e fizeram a abordagem.

Na fiscalização, os policiais identificaram que o carro tinha registro de furto e apresentava sinais de clonagem. No interior do veículo foram encontradas duas placas falsas, ferramentas e uma arma de fogo.

Os militares deram continuidade à ocorrência com buscas, que levaram à apreensão de outras duas armas e munições. Entre o armamento recolhido estão uma pistola Taurus G2C, calibre 9 milímetros, e dois revólveres, de calibres .38 e .32. Também foram apreendidas 18 munições.

A lista de materiais inclui ainda três chaves de fenda, uma chave Philips, uma chave de boca, um alicate corta-frio, quatro bonés, uma chave de veículo, um pingente religioso, três aparelhos celulares e R$ 244 em dinheiro.

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Os cinco suspeitos foram presos e levados à autoridade de Polícia Judiciária, junto com o material apreendido.