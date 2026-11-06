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Policial militar desaparecido na MG-050 é resgatado com vida em Piumhi

Militar que seguia para Formiga foi localizado preso às ferragens pelos bombeiros e está internado em estado estável na Santa Casa de Piumhi

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AC
Ana Clara Moyen*
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Ana Clara Moyen*
Repórter
Jornalista multimídia em formação pela UFMG
06/11/2026 16:07 - atualizado em 06/11/2026 16:11

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Policial militar desaparecido na MG-050 é resgatado com vida em Piumhi
Piumhi, onde um policial militar foi resgatado com vida após acidente na MG-050 crédito: Reprodução/Google Maps

Um policial militar de 53 anos foi resgatado com vida na MG-050, em Piumhi, nesta sexta-feira (6/11). O homem havia desaparecido enquanto realizava o trajeto de São Sebastião do Paraíso a Formiga, iniciado na noite de quinta-feira (5/11), sem passar informações a familiares e amigos.

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O acionamento das equipes de busca ocorreu por volta de 07:15. Depois de algumas horas de procura, o militar foi localizado por volta de 09:00. Ele estava preso às ferragens de seu carro, tombado em uma ribanceira em um acidente durante a viagem.

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Os bombeiros realizaram o trabalho de retirada da vítima do veículo. Logo na sequência dos procedimentos operacionais, os militares entregaram o homem aos cuidados da equipe do SAMU.

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Atualmente, o policial está internado no hospital Santa Casa de Misericórdia de Piumhi. A condição de saúde do paciente é estável e as causas do acidente ainda estão sendo levantadas.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

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