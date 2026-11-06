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Acidente em feira de ciências deixa 11 estudantes feridos em MG

Demonstração durante feira de ciências em Formiga provocou queimaduras e desconforto respiratório; oito alunos foram encaminhados à UPA

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
06/11/2026 17:03 - atualizado em 06/11/2026 17:06

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Experimento químico deixa três alunos com queimaduras graves
Experimento químico deixa três alunos com queimaduras graves crédito: Divulgação / Corpo de Bombeiros

Onze estudantes de 12 anos sofreram queimaduras após um acidente durante uma feira de ciências em uma escola estadual de Formiga, município da Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O acidente aconteceu nessa quinta-feira (5/11), e o nome da escola não foi divulgado.

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Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu após um experimento que misturava permanganato de potássio, ácido sulfúrico e álcool etílico sair do controle. 

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No momento da atividade, 23 pessoas estavam no laboratório, e estudantes do curso técnico em química estavam fazendo as demonstrações. 

Das vítimas, três alunos sofreram queimaduras mais graves no rosto, e outros cinco tiveram queimaduras leves nos braços e no pescoço. Além deles, três estudantes relataram desconforto respiratório e apresentaram queimaduras leves.

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O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após avaliação, oito crianças foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os demais estudantes receberam atendimento no local e foram liberados.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie. 

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