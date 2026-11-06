Acidente em feira de ciências deixa 11 estudantes feridos em MG

Onze estudantes de 12 anos sofreram queimaduras após um acidente durante uma feira de ciências em uma escola estadual de Formiga, município da Região Centro-Oeste de Minas Gerais. O acidente aconteceu nessa quinta-feira (5/11), e o nome da escola não foi divulgado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o acidente aconteceu após um experimento que misturava permanganato de potássio, ácido sulfúrico e álcool etílico sair do controle.

No momento da atividade, 23 pessoas estavam no laboratório, e estudantes do curso técnico em química estavam fazendo as demonstrações.

Das vítimas, três alunos sofreram queimaduras mais graves no rosto, e outros cinco tiveram queimaduras leves nos braços e no pescoço. Além deles, três estudantes relataram desconforto respiratório e apresentaram queimaduras leves.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e, após avaliação, oito crianças foram encaminhadas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Os demais estudantes receberam atendimento no local e foram liberados.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie.