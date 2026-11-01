Nove pessoas morrem em acidente de avião na Flórida; veja o que se sabe

Um jato particular caiu em um bairro da Flórida neste domingo (1º/11), matando as nove pessoas a bordo, informou o secretário de Transportes dos Estados Unidos.

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O acidente aconteceu perto de Cresthaven, a cerca de 14 km de Mar-a-Lago, resort do presidente Donald Trump no condado de Palm Beach, por volta das 13h50 no horário de Brasília (12h50 no horário local).

Imagens da área mostram grandes pedaços do asfalto arrancados e lançados para o alto no local em que a aeronave, um Learjet 60, aparentemente se chocou contra o solo.

O avião havia decolado de Austin, no Texas, e seguia para as Bahamas, informou a Administração Federal de Aviação dos Estados Unidos (FAA) em comunicado.

O secretário de Transportes dos Estados Unidos, Sean Duffy, classificou o acidente como uma "tragédia horrível" e afirmou que a Administração Federal de Aviação (FAA) enviaria uma equipe ao local para auxiliar na investigação conduzida pelo Conselho Nacional de Segurança nos Transportes (NTSB).

"Peço que se juntem a mim em uma oração pelas famílias e pelos entes queridos das pessoas que perdemos", acrescentou Duffy.

O gabinete do xerife do condado de Palm Beach informou que o acidente ocorreu "na região da Military Trail, entre a Cresthaven Boulevard e a 10th Avenue North".

"Motoristas devem evitar a região e procurar rotas alternativas", informou o gabinete.

O Corpo de Bombeiros e Resgate do Condado de Palm Beach declarou uma "ocorrência com múltiplas vítimas".

Ainda não está claro quem estava a bordo do jato no momento da queda, nem se alguém em solo ficou ferido ou morreu.

Mais informações em breve.

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