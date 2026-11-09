Operação contra o tráfico de drogas mobiliza polícias de Minas e Paraná

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) cumpriu mandados judiciais de prisão preventiva e de busca e apreensão na manhã desta segunda-feira (9/11). O alvo foi um homem de 41 anos, investigado pela Polícia Civil do Paraná pelo crime de tráfico de drogas.

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As ordens judiciais foram executadas em Varginha, município no Sul de Minas. Durante a ação policial no endereço, os agentes recolheram um aparelho celular.

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Cumprimento de mandados no Paraná

Coordenada pela Polícia Civil paranaense (PCPR), a operação recebeu o nome de "Os infiltrados". A mobilização ocorreu de forma simultânea no território mineiro e em outras três cidades do Paraná:

São José dos Pinhais;

Colombo;

Londrina.

Nesses três municípios paranaenses, os policiais detiveram três alvos investigados no esquema.

Origem das investigações

A Polícia Civil do Paraná informou que a operação constitui desdobramento de uma ação desencadeada em março deste ano. A apuração inicial começou em Tijucas do Sul, município situado na Região Metropolitana de Curitiba.

A apreensão anterior do telefone celular de um dos suspeitos permitiu identificar uma organização criminosa atuante. O grupo praticava dois delitos específicos: tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Conforme os levantamentos policiais, a organização criminosa concentrava atividades em três localidades:

Tijucas do Sul;

São José dos Pinhais;

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As investigações conduzidas pela polícia paranaense continuam.