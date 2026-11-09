Assassino do sargento Roger Dias da Cunha é condenado a 40 anos de prisão

Welbert de Souza Fagundes foi condenado a 40 anos de prisão, em regime fechado, pelo homicídio do sargento Roger Dias da Cunha, da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Ele foi julgado nesta segunda-feira (9/11), no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. O crime foi cometido em 5 de janeiro de 2024 na Região Norte da capital mineira e motivou alterações na legislação penal brasileira.

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Geovanni Faria de Carvalho, apontado como comparsa de Welbert, já foi julgado e sentenciado a 13 anos e 7 meses de prisão no último dia 14 de agosto. Ele foi condenado por três tentativas de homicídio contra três policiais militares que estavam com o sargento Roger Dias no dia do assassinato. Geovanni também foi considerado culpado por outra tentativa de homicídio, ao bater em um motociclista enquanto fugia.

Relembre o caso Roger Dias

O sargento Roger integrava um grupo de militares que foi ao Bairro Novo Aarão Reis, na Região Norte da capital, à procura dos dois homens, após o recebimento de denúncia de roubo de veículo. A PM montou uma operação na Avenida Risoleta Neves, próximo ao Minas Shopping, quando visualizou o carro denunciado com dois indivíduos a bordo.

Os agentes deram ordem de parada ao motorista, que a ignorou e fugiu em alta velocidade. Os militares montaram operação de cerco e bloqueio na região e posicionaram a viatura na Rua Trinta e Nove.

Minutos depois, o carro ocupado pela dupla foi visualizado pela PM, que deu nova ordem de parada, novamente ignorada. Durante a nova tentativa de fuga, o condutor desviou da viatura na rua e colidiu com uma motocicleta.

O condutor da moto foi arremessado para fora do veículo e caiu no capô do carro ocupado pela dupla. O acusado continuou acelerando e só parou quando perdeu o controle da direção e bateu em um poste. O motociclista foi socorrido e encaminhado para o Hospital Risoleta Neves.

Depois do impacto, Geovanni Faria de Carvalho e Welbert de Souza Fagundes desembarcaram do veículo e fugiram pela avenida, no sentido de Santa Luzia. Durante a perseguição, Welbert atirou duas vezes contra a cabeça do sargento Roger Dias. Outro militar continuou a perseguição, cercou Welbert e atirou contra ele. O segundo fugitivo também foi preso durante a madrugada.

O militar ferido foi socorrido e encaminhado ao Hospital Risoleta Tolentino Neves, onde passou por cirurgias e permaneceu internado até ter a morte encefálica confirmada, dois dias após o ataque. Ele tinha 10 anos de serviço na corporação e deixou esposa e uma filha bebê.

Como o caso motivou o fim da saída temporária

Welbert de Souza Fagundes não havia retornado ao sistema prisional após o benefício da saída temporária concedido no Natal anterior. Ao levantar a ficha dele, os policiais descobriram que o então foragido deveria ter retornado ao presídio justamente no dia em que cometeu o crime. A arma utilizada por ele para balear o sargento foi apreendida.

A condição de foragido provocou debates imediatos entre autoridades de segurança pública e impulsionou a tramitação de projetos de lei no Congresso Nacional.

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A mobilização política culminou na sanção do texto legal que endureceu as regras da Lei de Execução Penal, restringindo a concessão de saídas temporárias a detentos e vedando o benefício a condenados por crimes hediondos ou cometidos com violência ou grave ameaça.