CV: grupo ligado à facção é condenado a mais de 135 anos de prisão

Grupo investigado por tráfico de drogas e por vínculo com o Comando Vermelho (CV) em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineiro, foi condenado a penas que, somadas, ultrapassam 135 anos de reclusão. Os seis réus são investigados pela operação Hércules X, deflagrada em outubro de 2025.

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As detenções contaram com a participação do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e pela 2º Promotoria de Justiça de Visconde do Rio Branco, em conjunto com a Polícia Militar.

As penas individualizadas variam entre oito e 36 anos de reclusão. A sentença fixou regime inicial fechado para todos os condenados e que já estão presos.

Além disso, eles terão que pagar R$ 500 mil como medida de reparação por danos morais coletivos provocados à sociedade rio-branquense. A sentença determinou a retirada do dinheiro, automóveis e motos apreendidos pelo Gaeco, que serão leiloados e os valores serão revertidos em prol do interesse público.

O imóvel situado no Bairro Nossa Senhora Aparecida, em Visconde do Rio Branco, foi confiscado e será leiloado. A sentença reconheceu que a propriedade era usada como base operacional para o tráfico de drogas da organização criminosa.

Operação Hércules X

A operação Hércules X foi deflagrada em 21 de outubro de 2025, pelo Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Gaeco, e pela Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). A intenção era reprimir o avanço das facções ligadas ao Comando Vermelho na Zona da Mata mineira.

Na ocasião, foram cumpridos 58 mandados judiciais nas cidades de Visconde do Rio Branco, Juiz de Fora, Ubá, Viçosa e Rodeiro. Além disso, foram emitidas 19 ordens de prisão temporária; cinco de internação de adolescentes, em decorrência de atos infracionais contra a vida e tortura; e dois mandados de indisponibilidade de bens e imóveis.

A Justiça chegou a pedir a apreensão de todos os veículos e valores em dinheiro pertencentes ou utilizados para fins criminosos.

As investigações mostraram que faccionados detidos em presídios do Rio de Janeiro coordenavam a expansão da facção fluminense em Minas Gerais, inclusive com a criação de “tribunais do crime” na região.

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* Estagiário sob a supervisão da subeditora Tetê Monteiro