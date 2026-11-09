Operação mira tráfico de drogas em Uberaba e prende cinco investigados

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), com apoio da Polícia Militar (PMMG), deflagrou nesta segunda-feira (9/11) a operação Elo Fictício. A ação ocorreu na cidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, com foco na repressão ao tráfico de drogas.

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A ofensiva mobilizou 48 servidores da segurança pública estadual, sendo 30 policiais civis e 18 policiais militares. Durante as diligências, as equipes cumpriram oito mandados de busca e prenderam cinco pessoas investigadas.

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Cumprimento de mandados e prisões

As ordens judiciais resultaram no cumprimento de prisões preventivas contra quatro alvos: três homens, de 32, 46 e 52 anos, e uma mulher, de 37 anos.

Houve também a prisão em flagrante de um jovem, de 23 anos, localizado em um dos endereços alvos de busca onde os policiais encontraram substâncias ilícitas. Todos os detidos foram encaminhados ao sistema prisional.

Nos imóveis vistoriados, os policiais apreenderam diversos itens vinculados ao esquema criminoso:

porções de maconha;

uma balança de precisão;

telefones celulares;

uma motocicleta;

anotações referentes à atividade criminosa.

Origem das apurações

A operação é um desdobramento de investigações iniciadas há dois meses. O trabalho começou após policiais militares apreenderem 40 quilos de maconha em uma residência localizada no município de Uberaba.

Em continuidade às apurações, a equipe de combate ao tráfico da Delegacia Regional de Polícia Civil em Uberaba identificou a existência de uma associação criminosa atuante no comércio de entorpecentes.

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Diante dos elementos informativos reunidos, a PCMG representou à Justiça pela concessão dos mandados judiciais contra os suspeitos. Os procedimentos policiais prosseguem para a conclusão do inquérito.