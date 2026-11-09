Operação prende suspeito de agiotagem e ameaçar devedores na Grande BH

Um homem de 37 anos foi preso na última sexta-feira (6/11) na operação Capital Coativo II, deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG). A ação ocorreu em Betim e Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, e investiga um grupo suspeito de emprestar dinheiro a juros abusivos e utilizar ameaças e perseguições para cobrar dívidas a terceiros. Ao todo, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão.

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Os policiais apreenderam documentos, celulares, dinheiro e panfletos utilizados para divulgar a oferta de crédito durante a operação. Segundo a PCMG, as investigações apontaram o envolvimento de seis pessoas, sendo cinco homens e uma mulher.

O grupo mantinha as atividades no bairro Tupi, na Região Norte de BH. Como informam as investigações, a maior parte das vítimas era de mulheres solteiras que tinham estabelecimentos comerciais. O grupo oferecia empréstimos com juros abusivos e, quando as vítimas demostravam dificuldade de pagamento, fazia ameaças e perseguições.

As investigações começaram em 15 de julho, quando um homem de 28 anos foi preso em flagrante enquanto realizava as cobranças. Na ocasião, ele estava com panfletos de divulgação de empréstimos. A partir da prisão, os policiais identificaram outros integrantes e reuniram informações sobre a divisão de tarefas e a hierarquia do grupo.

Além do homem preso na operação desta sexta-feira, o investigado de 28 anos também teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. O inquérito, conduzido pela 6ª Delegacia de Polícia Civil em Contagem, foi concluído com o indiciamento dos seis suspeitos por crimes contra a economia popular, perseguição, extorsão e organização criminosa.

Como informou a PCMG, os levantamentos também identificaram que os valores obtidos com a prática de agiotagem eram utilizados na aquisição, alienação e locação de veículos. O grupo ainda recorria a contas bancárias e chaves pix registradas em nome de terceiros sem vínculo com os investigados.

Documentos, celulares e dinheiro são apreendidos na operação Capital Coativo II Leandro Couri/EM/D.A. Press

Primeira operação Capital Coativo

A operação Capital Coativo, que antecedeu essa segunda fase, foi deflagrada em 27 de maio e teve como objetivo de combater crimes relacionados à agiotagem e outras práticas associadas, como extorsão, roubo, perseguição, lesão corporal, porte ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

Nessa primeira fase foram cumpridos 149 mandados judiciais, sendo 131 de busca e apreensão e 18 de prisão em 18 cidades de Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. Catorze prisões foram realizadas na época.

As investigações da primeira operação apontaram mais de 300 vítimas do grupo, formado majoritariamente por colombianos que atuavam na Região Metropolitana de Belo Horizonte e em outras cidades do estado.

Brasileiros e venezuelanos também faziam parte do esquema, segundo a Polícia Civil. Na ação, foram apreendidos mais de 40 veículos, jóias, mais de R$ 160 mil em dinheiro, armas de fogo, munições, celulares e computadores, além de materiais relacionados à contabilidade dos empréstimos.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice