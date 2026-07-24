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OPERAÇÃO BOLA DE NEVE

Operação contra agiotagem na Grande BH prende mais de 10 suspeitos

Segunda fase da Operação Bola de Neve, deflagrada nesta sexta-feira (24/7), também cumpriu 23 mandados de busca e apreensão em BH e Região Metropolitana

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Melissa Souza
Melissa Souza
Repórter
Jornalista pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Repórter de Gerais com passagem na equipe de redes sociais, além de apoio em áreas como Cultura, Tecnologia, Nacional e Internacional como estagiária.
24/07/2026 14:37

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viatura da polícia civil
Polícia Civil investiga grupo criminoso que praticava agiotagem e extorsão em Santa Luzia, Sabará e Ribeirão das Neves crédito: Leandro Couri/EM/D.A Press

Pelo menos 11 pessoas foram presas em uma operação contra agiotagem nesta sexta-feira (24/7), em municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), estão sendo cumpridos 16 mandados de prisão preventiva e 23 de busca e apreensão.

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A investigação mira em uma organização criminosa suspeita de praticar agiotagem e extorsão na capital e em Ribeirão das Neves, Santa Luzia e Sabará. 

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De acordo com a PCMG, a quantidade de prisões efetuadas corresponde ao balanço divulgado às 13h desta sexta-feira. Também foram apreendidos dinheiro, um revólver, uma pistola, munições, celulares, computadores, agendas com anotações de devedores e material de divulgação de empréstimos.

Segundo a corporação, as investigações começaram em 2024, após o registro de várias ocorrências que apontavam a atuação do grupo criminoso. Conforme apurado pela PCMG, as vítimas eram submetidas a ameaças e violência física e psicológica para pagar valores muito acima do que havia sido emprestado inicialmente.

A Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) afirmou que entre os alvos da investigação está um policial militar veterano, atualmente fora do serviço ativo. Por meio de nota, a PMMG reforçou que acompanha o caso e que providências administrativas serão adotadas depois que a investigação seja concluída.

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A primeira fase da operação foi deflagrada em fevereiro de 2026, quando sete investigados foram presos preventivamente. As investigações seguem para identificar todos os envolvidos e responsabilizá-los.

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