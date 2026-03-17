Agiota usava foto do Senhor Barriga, de 'Chaves', para cobrar clientes

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

Um homem de 27 anos, identificado como Wahlakison Lucas Mendes Caixeta, conhecido como “Fumaça”, foi preso em flagrante na última quinta-feira (12/3). De acordo com a Polícia Cilvil, ele era agiota e usava a foto do Senhor Barriga, do seriado mexicano “Chaves”, em seu perfil do WhatsApp para realizar cobranças e intimidar pessoas. Segundo as investigações, ele cobrava valores alegando juros sobre dívidas que, na realidade, não existiam.

As autoridades também reforçaram que o suspeito utilizava diversas formas de intimidação para forçar o pagamento. Entre elas estavam mensagens constantes, ameaças e o monitoramento da rotina da vítima e de familiares.

Em chamadas de vídeo pelo WhatsApp, ele chegava a exibir armas de fogo para intimidar a pessoa. Em outras ocasiões, enviava vídeos gravados em frente ao portão da casa da vítima para demonstrar que sabia onde ela morava e acompanhava seus deslocamentos. As investigações apontam ainda que o homem chegou a abordar uma vítima em via pública e teria feito ameaças de morte para exigir o pagamento dos valores.

Uma das vítimas procurou a polícia depois que Wahlakison passou a cobrar uma suposta dívida de R$ 10 mil. As intimidações teriam começado em junho do ano passado, após o suspeito participar de uma negociação envolvendo um produto eletrônico comprado pela vítima. Mesmo depois de a dívida ter sido quitada com o cobrador original, Wahlakison continuou exigindo pagamentos, alegando novos juros.

Durante buscas na casa do suspeito, localizada no bairro Jardim Jockey Clube, os policiais apreenderam um simulacro de pistola do tipo airsoft, um soco inglês e uma máquina de choque. Também foram encontrados diversos bens de alto valor, como televisores modernos, geladeira de inox de três portas, fornos de embutir e uma motocicleta branca.

Segundo a Polícia Civil, Wahlakison já possui condenação por roubo e estava em regime aberto quando foi preso. Devido à reincidência, o delegado responsável solicitou à Justiça a conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.

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A polícia divulgou o nome do suspeito para que outras possíveis vítimas possam se identificar e procurar as autoridades. Denúncias podem ser feitas de forma anônima ao GEIC de Luziânia pelo WhatsApp: (62) 98595-5330.