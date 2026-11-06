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PCMG encontra corpo carbonizado perto de posto de combustível na BR-381

Cadáver foi localizado em Carmo da Cachoeira, no Sul de Minas; galão com substância semelhante à gasolina foi apreendido

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MF
Murilo Fialho*
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Murilo Fialho*
Repórter
06/11/2026 17:40 - atualizado em 06/11/2026 17:46

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Policiais investigando o local onde o corpo foi encontrado
O corpo foi recolhido e encaminhado para os procedimentos legais de identificação crédito: PCMG/Divulgação

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) encontrou um corpo carbonizado nas proximidades de um posto de combustíveis, no km 735,5 da BR-381, em Carmo da Cachoeira, no Sul de Minas. O cadáver foi localizado no dia 2 de novembro deste ano.

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A ocorrência foi inicialmente atendida pela Polícia Militar (PMMG) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A perícia oficial compareceu ao local para realizar os trabalhos técnicos. Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para os procedimentos legais de identificação.

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A Polícia Civil realizou investigações na região, entrevistou testemunhas e iniciou a coleta e análise de imagens de videomonitoramento. Segundo a corporação, o objetivo é reconstruir a dinâmica do crime e identificar possíveis envolvidos.

Galão com substância semelhante à gasolina foi apreendido

No decorrer dos trabalhos, os investigadores localizaram e apreenderam um galão contendo uma substância com características semelhantes às da gasolina. A possível utilização do material na prática criminosa está sendo investigada.

A PCMG segue realizando diligências e analisando os elementos reunidos para esclarecer as circunstâncias do homicídio.

A investigação segue em andamento. Segundo a Polícia Civil, novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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