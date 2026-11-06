PCMG encontra corpo carbonizado perto de posto de combustível na BR-381

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) encontrou um corpo carbonizado nas proximidades de um posto de combustíveis, no km 735,5 da BR-381, em Carmo da Cachoeira, no Sul de Minas. O cadáver foi localizado no dia 2 de novembro deste ano.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A ocorrência foi inicialmente atendida pela Polícia Militar (PMMG) e pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). A perícia oficial compareceu ao local para realizar os trabalhos técnicos. Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado para os procedimentos legais de identificação.

A Polícia Civil realizou investigações na região, entrevistou testemunhas e iniciou a coleta e análise de imagens de videomonitoramento. Segundo a corporação, o objetivo é reconstruir a dinâmica do crime e identificar possíveis envolvidos.

Galão com substância semelhante à gasolina foi apreendido

No decorrer dos trabalhos, os investigadores localizaram e apreenderam um galão contendo uma substância com características semelhantes às da gasolina. A possível utilização do material na prática criminosa está sendo investigada.

A PCMG segue realizando diligências e analisando os elementos reunidos para esclarecer as circunstâncias do homicídio.

A investigação segue em andamento. Segundo a Polícia Civil, novas informações poderão ser divulgadas conforme o avanço dos trabalhos.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.