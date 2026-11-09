Ameaça e tráfico: Mulher com ficha extensa é capturada no Vale do Rio Doce

Uma mulher de 38 anos foi presa na noite do último domingo (8/11), suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas no bairro Vila Parque Ibituruna, em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A Polícia Militar (PM) apreendeu 267 pinos de substância semelhante à cocaína e uma pedra de crack de aproximadamente 77 gramas na ocorrência.

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Segundo a PM, militares receberam denúncias de que uma mulher estaria comercializando drogas na região da Rua Gilson Motta Santos e da Travessa Pedreira. Ela seria responsável por atender os usuários na rua e buscar os entorpecentes em uma valeta próxima a uma casa abandonada.

Durante o patrulhamento, os policiais visualizaram a mulher fazendo contato com um outro indivíduo. De acordo com a ocorrência, ela foi até a valeta, pegou um material e entregou ao homem que a aguardava. Após verem a movimentação, os militares abordaram a suspeita e fizeram as buscas no local.

Foram encontrados 115 pinos de cocaína dentro de uma sacola na valeta. Mais 152 pinos da mesma substância foram encontrados escondidos em dois pontos do interior da casa abandonada. Os policiais também apreenderam uma balança de precisão e sacolas com pinos vazios, utilizados para armazenar drogas no mesmo imóvel.

Durante as buscas em um barranco onde a mulher trabalhava com uma picareta, os militares encontraram, debaixo de uma pedra, uma porção de crack com aproximadamente 77 gramas.

A mulher, que já tinha passagem pela polícia por tráfico, ameaça, agressão e furto, negou ser proprietária dos materiais apreendidos. Ela recebeu voz de prisão e foi encaminhada à delegacia.

Os suspeitos de serem donos das drogas e o gerente do local foram identificados pela PM, mas não foram localizados. A continuidade das investigações sobre os responsáveis e possíveis envolvidos fica sob responsabilidade da Polícia Civil.

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Gabriel Felice