PM encontra R$ 300 mil em drogas em ônibus que saiu de Cabo Frio para BH

A Polícia Militar (PM) apreendeu 10 kg de drogas em um ônibus interestadual que saiu de Cabo Frio, no Rio de Janeiro, com destino a Belo Horizonte. A apreensão aconteceu nesse sábado (7/11) no Bairro Gameleira, Região Oeste da capital mineira. Segundo a corporação, o prejuízo estimado ao crime organizado é de R$ 300 mil.

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De acordo com a PM, a apreensão ocorreu durante a Operação Última Parada, realizada por militares da 8ª Companhia Tático Rodoviária, do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv).

Os policiais fiscalizavam o ônibus na Rua Craveiro Lopes quando encontraram no compartimento de bagagens oito quilos de skank, uma variedade de cannabis e dois quilos de cocaína.

Chuva dificultou fiscalização das bagagens

Segundo a Polícia Militar, os militares realizavam buscas nas bagagens e no compartimento do veículo quando localizaram os entorpecentes.

Entretanto, devido à chuva, não foi possível realizar a vistoria de todas as malas transportadas pelo ônibus.

Os policiais também não conseguiram identificar o proprietário da bagagem em que as drogas foram encontradas. Por esse motivo, ninguém foi preso durante a ocorrência.

Ao todo, foram apreendidos oito quilos de skank e dois quilos de cocaína, totalizando 10 quilos de entorpecentes.

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A Polícia Militar estima que a apreensão tenha causado um prejuízo de aproximadamente R$ 300 mil ao crime organizado.