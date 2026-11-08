Quatro são detidos por tráfico de drogas e posse ilegal de arma em Minas

Quatro pessoas, sendo três adultos, de 23 e 24 anos, e um adolescente de 16, foram detidas suspeitas de envolvimento com o tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo em Governador Valadares, no Vale do Rio Doce. A ocorrência foi registrada nesse sábado (7/11), no Bairro São Raimundo.

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Durante patrulhamento preventivo pela região, militares receberam uma denúncia sobre um grupo que estaria comercializando drogas e utilizando imóveis do bairro para armazenar os entorpecentes. Também havia informações sobre o possível uso de armas de fogo.

Os policiais avistaram um homem em uma motocicleta fazendo uma entrega em uma das residências denunciadas. Abordado, ele confirmou ter ligação com o imóvel investigado.

Na sequência, os militares foram até a casa de uma vizinha. Ao perceber a presença da equipe, uma pessoa teria descartado um celular, que foi recuperado pelos policiais. Com autorização da mãe da moradora, os militares entraram no imóvel e encontraram drogas e munições.

As buscas continuaram na residência apontada como alvo da denúncia. Como ninguém atendeu aos chamados, os policiais abriram o portão à força. No local, encontraram os demais integrantes do grupo, além de uma arma de fogo, munições, entorpecentes e dinheiro.

Ao todo, foram apreendidos um revólver calibre .38, 19 munições, uma porção grande e 13 buchas de maconha, duas porções e seis pedras de crack, dez comprimidos de ecstasy e um papelote de cocaína. Também foram recolhidos duas balanças de precisão, quatro celulares e um cordão de ouro.

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Os três adultos receberam voz de prisão, enquanto o adolescente foi apreendido. Todos foram encaminhados inicialmente para atendimento médico e, depois, levados à delegacia.