Preso em Governador Valadares homicida que matou mais de 10 pelo tráfico

Leonan Marques Souza era foragido da justiça (foto: PMMG)

Militares da 5ª Companhia Independente prenderam nesta quinta-feira (12/5) o homicida Leonan Marques Souza. O homem, segundo a polícia, já assassinou mais de 10 pessoas no Vale do Rio Doce em disputa pelo tráfico de drogas. Os crimes teriam ocorrido nos municípios de Governador Valadares, Engenheiro Caldas, Tumiritinga e Alpercata.

Uma operação foi montada após a PM receber informações de que o assassino se escondia em uma chácara na zona rural de Governador Valadares. Um bloqueio foi feito na região impossibilitando o criminoso de fugir.

Contra ele, foram expedidos dois mandatos de prisão, que a partir de agora deverão ser cumpridos. Leonan Marques Souza foi encaminhado para a Delegacia Regional de Governador Valadares.

Em conversa com militares na delegacia, Leonan afirmou ter perdido as contas de quantas pessoas já matou e que quando deixar a cadeia acertará as contas com outros desafetos.