Operação condena 25 pessoas a 277 anos de prisão por corrupção e tráfico

Um esquema de corrupção, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro dentro do sistema prisional de Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira, resultou na condenação de 25 pessoas — sendo 20 homens e cinco mulheres. As penas somam 277 anos, 8 meses e 10 dias de prisão, além do pagamento de multas.

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As condenações vieram a partir das investigações da Operação Tabernus, iniciada em junho de 2024 pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate a Organizações Criminosas (Gaeco) de Juiz de Fora, com as Polícias Penal, Civil, Militar e Rodoviária Federal.

Perfil dos condenados e gravidade das penas

As penas aplicadas variam de três a 22 anos de reclusão, com regime inicial fechado para a maioria dos condenados.

Entre os alvos da Justiça estão policiais penais, detentos, familiares de presos e terceiros. De acordo com as apurações do Gaeco, os envolvidos burlavam a segurança dos presídios da região, permitindo a entrada de entorpecentes, aparelhos celulares e outros materiais ilícitos em troca de capital.

Os réus foram responsabilizados por:

Corrupção ativa e passiva

Tráfico de drogas e associação para o tráfico

Organização criminosa

Lavagem de dinheiro

Falsidade documental e uso de documento falso

Consequências

Além das prisões, todos os policiais penais condenados perderam os cargos públicos e tiveram bens relacionados aos crimes apreendidos e perdidos em favor do Estado. A maioria dos réus cumprem pena em regime fechado, enquanto alguns respondem aos processos em liberdade, conforme estipulado pelas decisões judiciais.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.