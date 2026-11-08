Mulher é presa por esfaquear a própria irmã no interior de Minas
Vítima sofreu dois ferimentos profundos nas costas e nos arcos costais e foi encaminhada a uma UPA
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Uma mulher foi presa suspeita de esfaquear a própria irmã, nesse sábado (7/11), em Santo Antônio do Monte, no Centro-Oeste de Minas.
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A vítima foi socorrida e encaminhada a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Na unidade de saúde, foram constatados dois ferimentos profundos provocados por golpes de faca, um nas costas, do lado esquerdo, e outro na região dos arcos costais.
Durante as buscas, a suspeita foi localizada pela Polícia Militar. Ela relatou ter desferido os golpes contra a irmã após sofrer agressões físicas e alegou ter agido em legítima defesa.
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A mulher também recebeu atendimento médico e, posteriormente, foi encaminhada à Delegacia de Polícia Civil, onde ficou à disposição da autoridade judiciária.