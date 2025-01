Uma jovem, de 22 anos, é suspeita de esfaquear a irmã Soraia Lia Schmidt, de 4 anos, enquanto dormia. Segundo informações da Polícia Civil de Mafra, no interior de Santa Catarina, a jovem apresentava sinais de surto psicótico no momento em que foi presa. A investigação aponta que a suspeita enfrenta transtornos e estava em acompanhamento médico para tratamento.



Os familiares chegaram a levar Soraia ao Hospital São Vicente de Paulo, mas ela não resistiu aos ferimentos. Logo após o crime, a polícia foi acionada para a residência da família, onde a irmã estava escondida em um dos cômodos, supostamente armada com duas facas.

Durante audiência de custódia, na última terça-feira (14), o Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJSC) decidiu que a jovem será internada compulsoriamente. Em nota, o TJSC justificou que a medida deve ser mantida até que seja emitido um novo laudo médico que confirme que ela não oferece mais risco à sociedade.







O que é um surto psicótico?







Surto é a denominação popular do que tecnicamente caracteriza-se como uma crise na alteração de comportamento e pensamento. A definição é da psiquiatra e diretora técnica do Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto (HSM) do Paraná, Emanuella Lacerda.





“Durante um surto psicótico o paciente pode apresentar alucinações, delírios, ansiedade, agressividade, pensamento ou comportamento desorganizado e, geralmente, a pessoa apresenta um discurso confuso, incoerente, narrando uma história que não existe, alterando pensamento e comportamento”, explica.





Segundo Emanuella, um surto psicótico pode acometer qualquer indivíduo. As causas são diversas: traumas, experiências de vida, questões orgânicas e psíquicas. Mas, na maioria dos casos, é causado por doenças psiquiátricas, em especial os transtornos psicóticos, como a esquizofrenia, como também depressão em sua forma mais grave, transtorno bipolar, transtornos ansiosos, além de possíveis danos neurológicos, vindos de lesão ou trauma.





“O abuso de substâncias químicas e a dependência causam alterações cerebrais e também podem desencadear um surto psicótico, pois acontecem alterações cerebrais de diversos neurotransmissores que podem acelerar o processo de desequilíbrio emocional”, afirma a especialista.

O que fazer?

Ao identificar sintomas de surto e, principalmente se eles trazem riscos para a própria pessoa e para terceiros, a psiquiatra reforça que é necessário uma avaliação médica imediata e, em alguns casos, internação hospitalar.

Ela explica que, se alguém estiver diante de um paciente em crise psicótica, o ideal é encaminhar com urgência para avaliação do médico psiquiatra para orientar o tratamento adequado e o manejo ideal dos sintomas, uma vez que isso evitará a evolução da doença e criação de novas situações de risco.

Onde procurar ajuda?

O Brasil conta com 3.019 Centros de Atenção Psicossocial (Caps), unidades de saúde pública que atendem pessoas com transtornos mentais graves e não precisam de agendamento prévio.

