Esquizofrenia: incentivo familiar é crucial no tratamento

A esquizofrenia, um transtorno mental crônico que afeta aproximadamente 1,6 milhão de pessoas no Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, impacta a maneira como os indivíduos sentem, pensam e se comportam. A condição é frequentemente cercada de preconceito e estigma. No Dia Mundial da Pessoa com Esquizofrenia, celebrado em 24 de novembro, pacientes e familiares buscam superar os desafios associados ao diagnóstico.





Tamires Cruz, psiquiatra e especialista em saúde mental, explica que a esquizofrenia , caracterizada por delírios, alucinações, desorganização comportamental e pensamentos e sentimentos negativos, afeta cerca de 1% da população global. O diagnóstico é feito com base na observação de sinais específicos, que geralmente surgem no final da adolescência ou no início da vida adulta.









O psiquiatra Henrique Bottura, diretor clínico do IPP (Instituto de Psiquiatria Paulista), destaca que a adesão ao tratamento é um dos principais desafios enfrentados por pacientes e familiares, além dos sintomas e estigmas relacionados à doença . Manter um tratamento contínuo pode ser difícil devido aos efeitos colaterais e consultas frequentes.





O tratamento da esquizofrenia envolve medicamentos antipsicóticos, psicoterapia e suporte psicossocial, visando a inclusão desses pacientes no mercado de trabalho e apoio para a reintegração social. As abordagens podem variar de acordo com a especificidade de cada caso.





A interrupção do tratamento pode levar a consequências graves, como retorno dos sintomas psicóticos, recaídas, hospitalização e comprometimento do funcionamento global. Tanto os pacientes quanto os profissionais da área destacam as dificuldades enfrentadas por familiares e pessoas próximas, como falta de informações sobre o diagnóstico, dificuldades de comunicação e sobrecarga emocional e física.





Para melhorar a convivência com pacientes com esquizofrenia, Tamires sugere que os familiares e amigos estejam dispostos a aprender sobre os sintomas e a doença, estabeleçam uma comunicação aberta e sincera, busquem grupos de apoio para o paciente e a família e criem rotinas e suporte prático. Bottura complementa que amigos e familiares podem incentivar e monitorar a adesão ao tratamento e a frequência do acompanhamento médico.