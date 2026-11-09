BH: criminosos filmam ataque a tiros em bar que deixou um morto; veja vídeo

Um homem de 45 anos morreu e outros dois, de 39 e 68 anos, ficaram feridos durante um ataque a tiros, na noite desse domingo (8/11), em um bar no Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte. Câmeras de segurança registraram a chegada de três criminosos armados, sendo que um deles utilizou um celular para filmar a ação.

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O crime aconteceu um dia depois de um adolescente de 17 anos ser assassinado a tiros em um beco do mesmo bairro, na madrugada de sábado (7). Ontem, durante o velório do jovem, realizado no Cemitério da Saudade, homens foram até o local e mataram uma pessoa, além de deixarem outras duas feridas. Ainda não há confirmação de que os homicídios tenham relação.

Segundo a Polícia Militar (PM), a ocorrência foi registrada por volta das 20h50, na BR-262. Equipes do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (Gepar) foram acionadas para atender a uma denúncia de disparos de arma de fogo e homicídio.

Quando os militares chegaram, encontraram um homem morto dentro do estabelecimento. Outras duas pessoas haviam sido atingidas pelos disparos.

Criminosos chegaram em carro branco e filmaram ataque

De acordo com a PM, imagens de câmeras de segurança mostram os três suspeitos chegando ao bar em um Fiat Mobi branco.

Um deles usava um capuz cinza e carregava duas armas de fogo. O segundo vestia uma blusa preta, estava descalço e também portava uma arma.

O terceiro suspeito, que dirigia o veículo, usava blusa preta e calça jeans. Ele também estava descalço e armado.

As imagens mostram que um dos criminosos utilizou um celular para filmar a ação. A gravação registrou os disparos e a fuga dos três envolvidos.

Posteriormente, um vídeo do ataque chegou às mãos de um policial militar acompanhado de uma música com referência ao Comando Vermelho (CV). Segundo a PM, o material poderá ajudar a esclarecer a possível motivação do crime.

Vítima era conhecida como 'Adãozinho'

Uma funcionária do bar contou aos policiais que o homem morto era conhecido pelos amigos como "Adãozinho".

Segundo ela, a vítima jogava uma partida de truco quando o ataque aconteceu. Pouco antes dos disparos, ele havia pagado o que consumiu no estabelecimento.

A funcionária relatou que estava no depósito, de costas para o local do ataque, e ouviu os tiros, mas não presenciou diretamente a ação dos criminosos.

Dois homens ficaram feridos

Um homem de 68 anos foi atingido por um disparo no pé. Ele foi levado por outras pessoas à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Nordeste e, posteriormente, transferido para o Hospital Metropolitano Odilon Behrens.

A outra vítima, de 39 anos, foi atingida por um tiro na canela e também foi socorrida para a UPA Nordeste.

Uma das vítimas relatou aos policiais que as pessoas estavam no bar quando os suspeitos encapuzados entraram no estabelecimento e começaram a atirar.

A perícia da Polícia Civil esteve no local e o corpo do homem de 45 anos foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML).

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Até o momento, os três suspeitos não foram localizados. O caso será investigado pela Polícia Civil.