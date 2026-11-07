Homem sai para comprar pão e é morto a tiros em Uberaba

Um homem de 24 anos foi morto a tiros na manhã deste sábado (7/11), no Bairro Nova Aliança, em Uberaba, no Triângulo. Ele havia saído de casa para comprar pão quando foi surpreendido pelos disparos.

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A vítima foi encontrada caída na calçada, próximo a uma residência, com diversas perfurações provocadas por tiros, principalmente na região da cabeça. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado mas constatou a morte no local.

Uma tia do homem contou à Polícia Militar que estava na garagem quando ouviu gritos e, logo depois, vários estampidos semelhantes a disparos de arma de fogo. Em seguida, escutou o barulho de uma motocicleta deixando o local em alta velocidade.

Ao sair para verificar o que havia acontecido, ela encontrou o sobrinho caído na calçada. Segundo a mulher, ele morava em Frutal com a esposa, mas estava havia aproximadamente duas semanas em Uberaba, onde cumpria compromissos profissionais durante a semana.

Até o momento, não foram identificadas testemunhas do homicídio. A motivação e a autoria do crime são desconhecidas.

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Durante consulta ao sistema, os militares constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra a vítima, expedido pela Vara Única da Comarca de São Bento, no Maranhão.