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HOMICÍDIO

Adolescente de 17 anos é morto a tiros neste sábado (7), em BH

Crime aconteceu neste sábado (7); autoria e motivação ainda são desconhecidas

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Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
07/11/2026 07:53

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De acordo com a PM, os suspeitos de homicídio disparam contra os militares, que reagiram
Adolescente é encontrado morto a tiros na Região Nordeste da capital mineira crédito: PM/divulgação

Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na manhã deste sábado (7/11), no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte.

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Segundo informações iniciais da Polícia Militar (PM), o crime foi registrado por volta das 5h30, no Beco Cinco, próximo à Rede Mania.

Militares do 16º Batalhão da Polícia Militar foram acionados e encontraram o adolescente, ainda não identificado, morto no local. A vítima apresentava marcas de vários disparos de arma de fogo.

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Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do homicídio.

A perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados para realizar os trabalhos no local e a remoção do corpo.

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O caso será investigado pela Polícia Civil.

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