Adolescente de 17 anos é morto a tiros neste sábado (7), em BH
Crime aconteceu neste sábado (7); autoria e motivação ainda são desconhecidas
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Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros na manhã deste sábado (7/11), no Bairro Goiânia, Região Nordeste de Belo Horizonte.
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Segundo informações iniciais da Polícia Militar (PM), o crime foi registrado por volta das 5h30, no Beco Cinco, próximo à Rede Mania.
Militares do 16º Batalhão da Polícia Militar foram acionados e encontraram o adolescente, ainda não identificado, morto no local. A vítima apresentava marcas de vários disparos de arma de fogo.
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Até o momento, não há informações sobre a autoria ou a motivação do homicídio.
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A perícia da Polícia Civil e o rabecão foram acionados para realizar os trabalhos no local e a remoção do corpo.
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O caso será investigado pela Polícia Civil.