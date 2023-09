Homem com passagens por tráfico é morto com tiros na cabeça

432

Perícia constatou que vítima foi atingida por diversos disparos de arma de fogo na região da cabeça (foto: Reprodução)

Um homem, de 45 anos, foi morto com tiros na cabeça na noite desse domingo (3/9), no bairro Itaipu, Região do Barreiro de Belo Horizonte.

A vítima foi encontrada caída ao solo, já sem vida, na rua Marrocos. Segundo o boletim de ocorrência, ela trajava uma bermuda e uma camisa branca do Atlético.

A Polícia Militar fez rastreamento na região, mas nenhuma testemunha foi localizada. Em uma residência próxima ao local do crime, há câmeras de segurança, mas, segundo o proprietário do imóvel, o dispositivo não estava gravando no momento em que o homem foi morto.

A vítima tem passagens por tráfico de drogas.

A perícia da Polícia Civil foi acionada e constatou que o homem foi atingido por diversos disparos de arma de fogo na região da cabeça.

O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML) e o caso foi passado para a Polícia Civil.