Homem é agredido com golpes de enxada por briga de herança

Homem foi levado para o Hospital Risoleta Neves com um grave ferimento na cabeça. Ele passou por cirurgia e segue internado em estado grave (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

Um homem, de 34 anos, foi agredido com golpes de enxada na tarde desse domingo (3/9), no bairro São João de Deus, em Ribeirão das Neves, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

A irmã da vítima o encontrou caído com um grande ferimento na cabeça e o socorreu para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Justinópolis. O homem foi transferido para o Hospital Risoleta Tolentino Neves, onde passou por cirurgia e segue internado em estado grave.

De acordo com a irmã da vítima, ela mora com o suspeito do crime, de 49 anos, em uma casa que é herança de família. O suspeito mora de favor na residência e vivia em atrito com a vítima.

A suspeita é de que o homem agrediu a vítima enquanto ela estava dormindo. Ela chegou a correr por alguns metros e caiu na rua, onde foi encontrada. Logo depois da agressão, o suspeito fugiu.

A Polícia Militar segue em rastreamento na região na tentativa de localizar o suspeito.