Acidente mata criança e interdita BR-381

Uma criança morreu e três pessoas ficaram feridas em acidente na BR-381, em Ravena (foto: Redes Sociais/Reprodução)

Um acidente entre dois carros de passeio matou uma criança e deixou três pessoas feridas na manhã deste domingo (3/9), na BR-381, em Ravena, na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, uma menina, que ainda não foi identificada, morreu no local. Um homem, que estava no mesmo carro que a criança, está em estado grave e recebendo os primeiros socorros ainda na pista.

No outro carro, um casal, que ainda não foi identificado, ficou ferido. A mulher foi levada em estado grave ao Hospital João XXIII. O homem foi conduzido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) para atendimento médico.

A pista foi fechada nos dois sentidos para que a aeronave Arcanjo, do Corpo de Bombeiros, pousasse e prestasse socorro às vítimas.