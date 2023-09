Tráfico em Uberlândia era comandado de dentro de presídio em Uberaba

432

Policiais militares que faziam o patrulhamento no centro de Uberlândia identificaram os traficantes (foto: PMMG)

Parte do tráfico de drogas de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, era comandado de dentro da Penitenciária de Uberaba, por um homem de 26 anos, condenado justamente pelo crime de tráfico de drogas. A descoberta foi feita por policiais militares da 147ª Companhia do 4º Batalhão de Polícia Militar (BPM), que prendeu, neste final de semana, duas mulheres, de 38 e 44 anos, um homem, de 28 anos, e a apreendeu um menor, de 16 anos.



Policiais faziam o patrulhamento, no centro de Uberlândia, quando perceberam que um casal, o homem, de 28 anos, e a mulher, de 44, estavam em atitude suspeita numa praça. O homem chamou a atenção por ser um antigo conhecido dos policiais por ter uma vasta ficha criminal.

Os policiais passaram, então, a vigiar o casal. Os dois falavam, constantemente no telefone e, pouco tempo depois, surgiu uma motocicleta, com o piloto indo conversar com o homem. Em seguida, arrancou em alta velocidade.

O homem, então, deixou a praça e foi seguido. Ele foi direto para a casa da mulher de 38 anos. Começaram a soltar foguetes, nas imediações, o que significa que um aviso estava sendo dado para os ocupantes da residência onde o homem tinha entrado.

Os policiais bateram na porta e a mulher que atendeu mostrava-se nervosa. Um menor, que estava na sala da casa, tinha maconha em seu poder.

Ao revistar a casa, os policiais encontraram quatro barras de maconha, que correspondem a quatro quilos. Elas estavam numa sacola identificada com o nome do marido da mulher, o número de preso dele, da sela, 11, e do pavilhão 1.

No quarto da mulher, os militares encontraram, 885 gramas de crack, um quilo e 77 gramas de pasta base de cocaína, dois quilos e 77 gramas de cocaína, seis aparelhos celulares, três buchas de maconha, embalagens plásticas, duas balanças de precisão, máquina de cartão de crédito e débito e um caderno com anotações.

Havia também, no material apreendido, um pacote com três sacos de cocaína em pó embalados em um plástico na cor escura, com o remetente. O pacote tinha chegado pelo Correio e foi remetido por alguém que mora na Rua Elizabeth, Parque dos Camargos, Barueri, e foi enviado para a Rua Sheila Vieira Magalhães, 261, em nome da mulher de 38 anos. Também foram encontrados vários celulares.