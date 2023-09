R$ 1 milhão em droga: grupo é preso com quase uma tonelada de maconha

432

Polícia Civil e Polícia Rodoviária Federal apreenderam 826 tabletes de maconha com grupo criminoso (foto: PCMG/Divulgação)

Oito homens, com idades entre 36 e 51 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas em Muriaé, na Zona da Mata mineira. A operação da Polícia Civil com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi deflagrada na madrugada de sábado (2/9).

Segundo a Polícia Civil, foram apreendidos com o grupo 826 tabletes de maconha, quatro veículos e um caminhão.

A polícia estima que as apreensões ultrapassam R$ 1 milhão, considerando o valor final da droga.

A ação empenhou oito policiais civis e oito policiais federais, e teve o objetivo de desarticular uma organização criminosa procedente do Estado do Paraná, no sul do país, que abastecia a cidade de Muriaé com grande quantidade de entorpecentes.

Os presos foram encaminhados ao Sistema Prisional e as investigações continuam.