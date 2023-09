Homem preso depois de espancar a companheira que acabou de dar à luz

432

Investigadores fazem, agora, levantamento da vida pregressa do homem preso (foto: PCMG)

Um homem, W. F., de 19 anos, foi preso em flagrante, pela Polícia Militar, depois de tentar matar sua companheira, K. E., de 25 anos, que deu à luz a um menino, filho do casal, há 20 dias.



Uma viatura da Polícia Militar, comandada pelo tenente Teixeira, fazia ronda no Bairro 1º de Maio. Ao passarem pela Rua Rosalina Bandeira, os militares avistaram uma mulher correndo em direção a eles, gritando por socorro.

“Ela contou que o companheiro ameaçou matá-la, alegando que ela teria passado informações sobre ele, para a PM. Por isso, a arrastou de casa, à força, levando-a para um lote vago, onde a agrediu e dizia que a mataria ali. No entanto, a arma do agressor caiu e ela aproveitou para fugir”, diz o tenente Teixeira.

A mulher estava bastante machucada. E a partir das informações passadas por ela, com as características do agressor, os policiais conseguiram localizá-lo e prendê-lo. O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam), para onde o agressor foi levado.