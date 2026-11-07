Homem é morto a tiros em Minas; suspeito confessa crime

Um homem de 26 anos foi morto a tiros neste sábado (7/11), em Lavras, no Sul de Minas. O suspeito do crime, de 25 anos, confessou a autoria por meio de contato feito pelo advogado com a Polícia Civil, mas alegou legítima defesa.

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A Polícia Militar foi acionada após testemunhas ouvirem aproximadamente quatro disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, os militares encontraram a vítima caída de bruços, aparentemente inconsciente e ferida. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi chamado e constatou a morte. A perícia também compareceu para realizar os trabalhos necessários.

Próximo ao corpo, foram encontrados um facão e uma bolsa verde com uma munição intacta. Os materiais foram apreendidos a pedido do perito. Projéteis localizados na via pública também foram recolhidos para análise. Um Fiat Stilo azul, apontado por populares como pertencente à vítima, estava abandonado na rua.

Testemunhas relataram aos policiais que, após ouvirem os disparos, saíram para verificar o que havia acontecido e encontraram o homem caído. O autor já havia fugido. Elas disseram ter ouvido de terceiros que a vítima e o suspeito teriam se desentendido e entrado em luta corporal antes dos tiros. Em seguida, o homem de 25 anos teria sacado uma arma e atirado contra a vítima.

As testemunhas não forneceram informações sobre o autor dos disparos e demonstraram receio de possíveis represálias.

Desentendimento anterior

Uma ocorrência de ameaça registrada na mesma data, por volta das 8h, também pode ajudar a esclarecer a motivação do crime. O registro envolvia a vítima, o suspeito e uma mulher que é atual companheira do suspeito do crime e ex-companheira da vítima.

Segundo o boletim, a vítima teria ameaçado o casal, aparentemente motivada por ciúmes em relação à ex-companheira. A Polícia Civil deve apurar se o desentendimento tem relação com o homicídio.

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Após o crime, o advogado do suspeito entrou em contato com o delegado responsável pelo caso e informou que o cliente confessou a autoria, mas alegava legítima defesa. Ele também comunicou que o homem está escondido em um local seguro por temer pela própria integridade física e se comprometeu a apresentá-lo formalmente à delegacia na próxima segunda-feira (9/11).