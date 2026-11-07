Homem é encontrado morto em estacionamento no Sul de Minas

Um homem de 43 anos foi encontrado morto no estacionamento da antiga rodoviária de Lavras, no Sul de Minas, na madrugada deste sábado (7/11). Um homem de 47 anos foi preso suspeito de cometer o homicídio. A Polícia Militar chegou até ele após analisar imagens de câmeras de segurança que registraram uma briga entre os dois.

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Os militares foram acionados por um pedestre que encontrou a vítima caída no estacionamento, aparentemente sem vida. A perícia da Polícia Civil compareceu ao local.

Durante as buscas pelo suspeito, os policiais analisaram imagens de câmeras de monitoramento das imediações e identificaram uma discussão entre dois homens em frente a um bar. Os registros mostram o suspeito, vestido com camiseta clara e calça jeans, agredindo a vítima. Depois da briga, os dois seguiram caminhos diferentes. A vítima caminhou em direção ao estacionamento onde foi encontrada morta.

A proprietária do estabelecimento também forneceu imagens do circuito interno. Em uma delas, a vítima aparece sentada no bar quando é abordada pelo suspeito. Durante a discussão, o homem faz um movimento com a mão direita em direção à parte de trás da cintura, o que levantou a suspeita de que pudesse estar armado com uma faca ou punhal.

Versão do suspeito

Localizado pelos militares em casa, o homem afirmou que havia recebido cerca de R$ 2,2 mil referentes às verbas rescisórias do antigo emprego. Segundo sua versão, ele teria sido abordado por dois homens na Praça Santo Antônio, que o agrediram e roubaram todo o dinheiro.

O suspeito disse ainda que reconheceu um dos supostos assaltantes no bar e o questionou sobre o roubo. Nesse momento, segundo ele, teria sido agredido com socos e chutes, caído no chão e perdido a consciência.

Durante as buscas na residência, os militares encontraram roupas semelhantes às usadas pelo homem nas imagens de segurança, incluindo uma calça jeans e uma camisa clara com manchas aparentemente de sangue. Também foram apreendidos uma faca de cozinha e um tablete de substância semelhante à maconha.

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O material foi recolhido para exames periciais. O suspeito recebeu voz de prisão por homicídio consumado, passou por atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e foi encaminhado à delegacia.