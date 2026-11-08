Tiroteio durante velório deixa um morto e dois feridos em cemitério de BH

Um ataque a tiros durante um velório deixou uma pessoa morta e duas feridas na tarde deste domingo (8/11), no Cemitério da Saudade, na Região Leste de Belo Horizonte. As vítimas foram socorridas e encaminhadas a unidades de saúde da capital.

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De acordo com informações preliminares da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), um dos homens atingidos foi baleado no rosto e levado por populares ao Hospital da Baleia, mas morreu.

As outras duas vítimas receberam atendimento de uma equipe do 22º Batalhão da Polícia Militar e foram encaminhadas ao Hospital João XXIII. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde delas.

A perícia da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) foi acionada para realizar os levantamentos no local do crime. As circunstâncias e a autoria do ataque ainda não foram esclarecidas.

A PMMG aguarda as impressões da perícia para divulgar mais detalhes sobre o crime.

O ataque aconteceu durante o velório de Arthur Luiz Chaves Cotta, de 17 anos, conhecido pelo apelido de "Loirinho". O adolescente foi morto a tiros na noite desse sábado (7/11), em um beco do Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte.

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Segundo as informações iniciais, o jovem era apontado como envolvido com o tráfico de drogas. A Polícia Civil deverá investigar também o ataque ocorrido no cemitério.