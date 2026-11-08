MG: idoso morre em acidente envolvendo carro e caminhões na BR-365

Um homem de 63 anos morreu em um acidente envolvendo um carro e dois caminhões na noite desse sábado (7/11), na BR-365, na altura do km 465, entre Patrocínio e Guimarânia, no Alto Paranaíba.

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A vítima dirigia um Toyota Corolla e colidiu de frente com um dos caminhões, carregado de frangos congelados. Com a força do impacto, o veículo de carga tombou às margens da rodovia.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o automóvel seguia no sentido Guimarânia-Patrocínio, enquanto o caminhão trafegava na direção contrária. O motorista do veículo de carga, de 42 anos, relatou aos militares que o condutor do Corolla teria tentado realizar uma ultrapassagem, momento em que ocorreu a batida.

Com o impacto, o motorista do carro foi ejetado do veículo. O óbito foi constatado ainda no local por um médico da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O caminhoneiro, que havia saído de Matelândia, no Paraná, com destino a Igarassu, em Pernambuco, queixou-se de dores no ombro, mas recusou atendimento médico.

Um segundo caminhão também se envolveu na ocorrência, mas sofreu apenas pequenos danos materiais. Não houve registro de feridos nesse veículo.

Perícia vai investigar acidente

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência e realizaram a lavagem da pista, a fim de retirar resíduos deixados pelos veículos após a colisão.

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Os militares permaneceram no trecho até a remoção do automóvel e a liberação do trânsito pela Polícia Rodoviária Federal (PRF). Um perito da Polícia Civil também compareceu ao local para realizar os levantamentos que vão auxiliar na investigação das circunstâncias do acidente.