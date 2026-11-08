Árvores caídas, circo danificado e falta de luz: veja estragos em BH

Formado em Jornalismo e pós-graduado em Jornalismo e Práticas Contemporâneas, estudou Arte Contemporânea Escola Guignard (UEMG). É repórter fotográfico multimídia dos Diários Associados, que edita os jornais Estado de Minas, o tabloide Aqui e o Portal de

Belo Horizonte amanheceu com estragos em diversos pontos da cidade neste domingo (8/11), em consequência do temporal que atingiu a capital mineira durante a tarde e a noite de sábado (7). Árvores caídas, estruturas danificadas e moradores sem energia elétrica estão entre os problemas registrados.

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O Estado de Minas percorreu diferentes bairros da capital para mostrar os danos provocados pela chuva e pelos ventos fortes.

Árvore cai e deixa moradores sem luz no Floramar

Na Rua Álvaro Camargos Sobrinho, no Bairro Floramar, na Região Norte de Belo Horizonte, uma árvore caiu e atingiu a fiação elétrica.

Na manhã deste domingo, moradores da região estavam sem energia elétrica em consequência da queda.

Estrutura de circo desaba no Bairro União

No Happy Day Circus, localizado no Bairro União, na Região Nordeste de Belo Horizonte, próximo ao Minas Shopping, parte da estrutura desabou durante o temporal.

Na manhã deste domingo, a reportagem encontrou estruturas metálicas ainda espalhadas pelo chão, enquanto funcionários trabalhavam na retirada de pequenos materiais.

Árvore atinge abrigo de ônibus no Providência

No Bairro Providência, na Região Norte da capital, uma árvore caiu sobre um abrigo de ônibus na MG-020.

A força do impacto danificou a estrutura, deixando o teto retorcido.

Ainda na Região Norte, outra árvore de grande porte foi arrancada pela raiz na Avenida Saramenha, na altura do número 700, nas proximidades dos bairros Guarani e Floramar.

Temporal provocou 14 ocorrências em BH

De acordo com a Defesa Civil de Belo Horizonte, a chuva e os ventos fortes provocaram 14 ocorrências entre as 16h40 de sábado e as 8h25 deste domingo. As regiões Nordeste, Norte e Pampulha foram as mais afetadas.

Ao todo, foram registrados seis destelhamentos provocados por vendaval, dois casos de danos em muros, dois desabamentos de muros e um desabamento parcial de muro.

Também houve um desabamento parcial de edificação, um deslizamento de encosta ou talude e uma ocorrência de alagamento, enchente ou inundação.

A Defesa Civil orienta a população a ficar atenta a sinais de risco, especialmente em áreas próximas a árvores, encostas, muros e estruturas danificadas.

Em caso de risco, o órgão pode ser acionado pelo telefone 199. Para emergências, o Corpo de Bombeiros atende pelo número 193.

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Veja fotos dos estragos causados pela chuva em BH