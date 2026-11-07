Chuva forte provoca falta de energia e derruba 42 árvores em BH

A chuva acompanhada de fortes ventos que atingiu Belo Horizonte neste sábado (7/11) provocou a queda de árvores, galhos e objetos sobre a rede elétrica. O temporal também deixou três pessoas feridas após o desabamento de parte da estrutura de um circo no Bairro União, na Região Nordeste da capital.

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Segundo o Corpo de Bombeiros, foram registradas 48 ocorrências envolvendo árvores até as 18h. Desse total, 25 foram de quedas em vias públicas, nove sobre residências e oito sobre veículos. Também houve seis chamados envolvendo árvores com risco iminente de queda.

Entre as ocorrências, uma árvore caiu sobre um carro em circulação no Bairro Guarani, na Região Norte. Uma família estava no veículo, mas os ocupantes conseguiram sair sem ficar presos. No Bairro Maria Virgínia, na Região Nordeste, um telhado também caiu sobre um carro.

Os bombeiros também atenderam a chamados de árvores com risco de queda na Rua Artur de Sá, no Bairro União; de queda em via pública na Avenida Itaú, no Minas Brasil, e na Rua Havana, no Havaí; além de uma árvore que caiu sobre uma residência na Rua Caxangá, no Guarani.

A Região Nordeste acumulou 126,8 milímetros de chuva em novembro até as 18h deste sábado (7/11), segundo a Defesa Civil de Belo Horizonte. Venda Nova registrou 118,6 milímetros, seguida pela Pampulha, com 107,4 milímetros, e pela Região Norte, com 104,2 milímetros.

Na Região Oeste, foram registrados 102 milímetros; na Noroeste, 99,2 milímetros; na Centro-Sul, 68,9 milímetros; na Leste, 68,4 milímetros; no Barreiro, 60,5 milímetros; e no Hipercentro, 60 milímetros.

Equipes da Cemig trabalham para restabelecer o serviço nos pontos afetados. Neste primeiro momento, a companhia informou que os trabalhos se concentram na eliminação de situações de risco, como a presença de cabos partidos, para garantir a segurança da população.

A orientação é manter distância de fios caídos ou danificados e não tentar retirá-los. Ao encontrar algum cabo rompido, a população deve acionar a Cemig pelo telefone 116, disponível 24 horas por dia.







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