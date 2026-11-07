Chuva forte atinge BH, e Defesa Civil alerta para risco de temporais

Uma forte chuva atinge Belo Horizonte na tarde deste sábado (7/11). De acordo com informações da Defesa Civil municipal, as regionais Pampulha e Venda Nova estão entre as mais atingidas. Também houve registro de queda de granizo nos bairros Planalto, na Região Norte, e Fernão Dias, na Nordeste. O órgão acaba de emitir alerta sobre granizo em outras partes da cidade para as próximas horas.

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A capital mineira está sob alerta para a ocorrência de tempestades até as 8h deste domingo (8/11). O comunicado da Defesa Civil prevê pancadas de chuva acompanhadas de descargas elétricas e rajadas de vento em torno de 50 km/h.

Diante da possibilidade de temporais, o órgão orienta a população a redobrar os cuidados, principalmente em áreas sujeitas a alagamentos, próximas a córregos e ribeirões e em regiões de encostas e morros.

Veja as recomendações da Defesa Civil

- Evitar áreas sujeitas a inundações e não trafegar por ruas com histórico de alagamentos ou próximas a córregos e ribeirões.

- Não atravessar ruas alagadas, mesmo que a água pareça pouco profunda.

- Não permitir que crianças brinquem em enxurradas ou nas proximidades de cursos d'água.

- Não se abrigar nem estacionar veículos debaixo de árvores, devido ao risco de queda de galhos e estruturas.

- Redobrar a atenção em áreas de encostas e morros.

- Em caso de raios, não permanecer em áreas abertas nem utilizar equipamentos elétricos.

Moradores devem ficar atentos a possíveis sinais de deslizamentos, como rachaduras nas paredes dos imóveis, surgimento de fendas, depressões ou minas d'água no terreno. Caso identifiquem alguma dessas alterações, devem comunicar imediatamente a Defesa Civil.

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O órgão também reforça que ninguém deve se aproximar de fios ou cabos elétricos rompidos. Nessas situações, os moradores devem acionar a Cemig, pelo telefone 116, ou a Defesa Civil, pelo número 199.