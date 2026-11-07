Incêndio destrói mercearia em BH

Jornalista, repórter-fotográfico desde 2009, com experiência em coberturas de grandes reportagens locais e nacionais pelo Estado de Minas, Portal Uai e No Ataque.

Formada em Comunicação Integrada - Ênfase em Jornalismo, pela PUC-Minas, concluída em 2007. Iniciou sua carreira nos Diários Associados no mesmo ano, com passagem pelos jornais Diário da Tarde, Aqui, Estado de Minas e, na internet e no Portal Uai.

Um incêndio destruiu completamente uma mercearia na noite dessa sexta-feira (6/11), na Rua Aracy de Almeida, no Bairro Goiânia, na Região Nordeste de Belo Horizonte. O estabelecimento, que também abrigava um bar no térreo, foi consumido pelas chamas. Apesar da dimensão e dos prejuízos, ninguém ficou ferido.

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O fogo começou pouco antes da meia-noite, quando o comércio estava fechado. Segundo o Corpo de Bombeiros (CBMMG), a proprietária relatou a suspeita de que um curto-circuito tenha provocado o incêndio.

O imóvel também abrigava nove residências nos andares superiores, onde viviam aproximadamente 30 pessoas. Diante do risco estrutural e da possibilidade de inalação de fumaça, os bombeiros realizaram a evacuação preventiva dos moradores. Após avaliação, a Defesa Civil autorizou o retorno às casas, com exceção do apartamento da proprietária da mercearia, acima da loja. O local recebeu grande quantidade de fumaça e calor.

Seis militares do Corpo de Bombeiros atuaram na ocorrência e utilizaram aproximadamente 10 mil litros de água para controlar as chamas. Ao fim do trabalho, a mercearia havia sido totalmente destruída.

Tristeza

Para Maria das Graças Sousa Almeida Rosa, de 60 anos, no entanto, o incêndio representa muito mais do que a perda de um estabelecimento comercial. Foram mais de três décadas de trabalho, dedicação e sustento da família consumidas em poucas horas.

Conhecida pelos moradores como Graça, ela construiu sua história no Bairro Goiânia por meio do comércio. Foi ali que criou as duas filhas, Núbia e Amanda, e conseguiu proporcionar a elas a formação universitária. A mercearia era sua principal fonte de renda e também o lugar onde construiu vínculos com a comunidade.

“Eu tenho mais de 30 anos aqui nesse pedacinho. Criei minhas filhas, as coloquei na faculdade, tudo por meio do meu trabalho aqui. É minha vida toda. Estou sem chão”, conta.

Na noite dessa sexta-feira, Graça havia encerrado o expediente como de costume. Depois de trabalhar normalmente, lavar a loja e deixar tudo organizado, saiu por volta das 20h e subiu para o apartamento onde mora, logo acima do estabelecimento.

Quase quatro horas depois, foi surpreendida pelo vizinho, que a chamou para avisar que o comércio estava pegando fogo. Ela desceu correndo, acompanhada do marido, na tentativa de salvar o que fosse possível. Os dois tentaram abrir o portão de acesso à loja, mas as chamas já haviam se espalhado.

“Não teve jeito de fazer nada. Eu e meu marido tentamos abrir o portão, mas o fogo se alastrou muito rápido. Você vê tudo se tornando cinza. Meu sangue, meu suor, tudo dentro da loja”, relata.

Além da mercearia, Graça mantinha no local a atividade de fornecimento de marmitex, com comida caseira. Mercadorias, equipamentos e toda a estrutura necessária para o funcionamento do negócio foram perdidos.

“É daqui que eu sobrevivo, é minha fonte de renda. Eu perdi tudo, tudo virou cinza. Foram poucas horas para acabar com mais de 30 anos de trabalho. Você fica sem chão e pensa: meu Deus, o que eu vou fazer?”, desabafa.

A comerciante diz que também construiu uma relação de proximidade com os moradores da região ao longo dessas décadas. Segundo ela, muitas pessoas do bairro conhecem sua trajetória, e o comércio sempre foi um ponto de referência em sua vida e na comunidade.

Recomeço



Sem condições financeiras de reconstruir o negócio sozinha, Graça conta com a ajuda de familiares e amigos para tentar recomeçar. Uma das filhas criou uma campanha de arrecadação, intitulada "Recomeço da Graça", divulgada pelas redes sociais (acesse aqui).

A comerciante pede que as pessoas contribuam como puderem ou compartilhem o pedido de ajuda para que a iniciativa alcance mais pessoas. Qualquer apoio, segundo ela, pode fazer diferença.

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"Nunca imaginei, na minha vida, ter que passar por isso e pedir ajuda. Mas estou pedindo. Não tenho como recomeçar se não for por meio de ajuda, porque tudo o que eu tinha foi queimado. Qualquer forma de ajuda é bem-vinda. Peço que compartilhem nosso vídeo, que possam me ajudar de alguma maneira. Creio que Deus tem um propósito grande na minha vida, mas peço também aos amigos e a quem puder ajudar."