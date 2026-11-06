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Desaparecimento de homem mobiliza buscas em Elói Mendes

João Vanderlei da Silva foi visto pela última vez em 2 de novembro; carro foi encontrado acidentado nas proximidades da Ponte Velha do Paraguaçu

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MF
Murilo Fialho*
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Murilo Fialho*
Repórter
06/11/2026 18:30 - atualizado em 06/11/2026 18:34

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Viatura da PCMG
A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia de Polícia Civil de Elói Mendes, instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do desaparecimento crédito: Gladyston Rodrigues/EM/DA. Press. Brasil. Belo Horizonte-MG

O desaparecimento de João Vanderlei da Silva mobiliza buscas em Elói Mendes, no Sul de Minas. João Vanderlei da Silva foi visto pela última vez em 2 de novembro, por volta das 16h, nas proximidades de um posto de combustíveis. Posteriormente, o carro dele, um Fiat Uno branco, foi encontrado acidentado perto da Ponte Velha do Paraguaçu, sem a presença do proprietário.

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A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia de Polícia Civil de Elói Mendes, instaurou um inquérito policial para apurar as circunstâncias do desaparecimento.

Imagens mostram duas mulheres entrando no veículo

Durante as diligências, a Polícia Civil obteve imagens de videomonitoramento que registram duas mulheres entrando no carro de João Vanderlei. A informação passou a integrar as linhas de apuração.

O veículo foi apreendido e encaminhado para exames periciais. Buscas também foram realizadas na região, com a participação da Polícia Militar (PMMG) e do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG).

Todas as hipóteses relacionadas ao caso estão sendo apuradas.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.

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