Dois suspeitos de homicídio em Fronteira (MG) são presos em MG e SP

Dois suspeitos de envolvimento no homicídio de um homem de 41 anos foram presos preventivamente nessa quinta-feira (5/11). O crime ocorreu no dia 12 de setembro, em Fronteira, no Triângulo Mineiro. Um dos homens investigados, de 27 anos, foi localizado em Votuporanga, no interior de São Paulo, onde estava foragido desde o assassinato. A outra suspeita, de 22, foi detida no município mineiro.

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Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), responsável pela investigação, o homicídio teria sido motivado por vingança, após um desentendimento entre a vítima e um familiar dos investigados na noite anterior ao crime.

Conforme informações dos policiais, o homem de 27 anos teria invadido a residência da vítima e a surpreendido enquanto ela dormia. Em seguida, desferiu golpes de faca contra o tórax da vítima.

Após a agressão, o suspeito deixou o local em um veículo conduzido pela segunda investigada, que o aguardava nas proximidades da residência.

Investigação por homicídio qualificado

Os dois são investigados por homicídio qualificado por motivo fútil e pelo uso de recurso que teria dificultado ou impossibilitado a defesa da vítima.

Após a realização dos procedimentos de polícia judiciária, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional. A investigação apura as circunstâncias do crime.

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* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.