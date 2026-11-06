Assine
overlay
Início Gerais
FRONTEIRA

Dois suspeitos de homicídio em Fronteira (MG) são presos em MG e SP

Crime ocorreu em setembro deste ano e teria sido motivado por vingança após desentendimento entre a vítima e um familiar dos investigados

Publicidade
Carregando...
MF
Murilo Fialho*
MF
Murilo Fialho*
Repórter
06/11/2026 16:53 - atualizado em 06/11/2026 16:57

compartilhe

×
Viatura da PCMG
PCMG prendeu preventivamente dois suspeitos de envolvimento no homicídio de um homem de 41 anos, em Fronteira, no Triângulo Mineiro crédito: PCMG/Divulgação

Dois suspeitos de envolvimento no homicídio de um homem de 41 anos foram presos preventivamente nessa quinta-feira (5/11). O crime ocorreu no dia 12 de setembro, em Fronteira, no Triângulo Mineiro. Um dos homens investigados, de 27 anos, foi localizado em Votuporanga, no interior de São Paulo, onde estava foragido desde o assassinato. A outra suspeita, de 22, foi detida no município mineiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia Mais

Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), responsável pela investigação, o homicídio teria sido motivado por vingança, após um desentendimento entre a vítima e um familiar dos investigados na noite anterior ao crime.

Conforme informações dos policiais, o homem de 27 anos teria invadido a residência da vítima e a surpreendido enquanto ela dormia. Em seguida, desferiu golpes de faca contra o tórax da vítima.

Após a agressão, o suspeito deixou o local em um veículo conduzido pela segunda investigada, que o aguardava nas proximidades da residência.

Investigação por homicídio qualificado

Os dois são investigados por homicídio qualificado por motivo fútil e pelo uso de recurso que teria dificultado ou impossibilitado a defesa da vítima.

Após a realização dos procedimentos de polícia judiciária, os suspeitos foram encaminhados ao sistema prisional. A investigação apura as circunstâncias do crime.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

* Estagiário sob supervisão da editora Ellen Cristie.

Tópicos relacionados:

fronteira homicidio minas-gerais pcmg sao-paulo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay