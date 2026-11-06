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CRIMES

Operação da PM apreende mais de 4 mil porções de drogas em BH

Material foi encontrado em imóvel no Morro do Papagaio após denúncia anônima; dois suspeitos não foram encontrados

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FS
Flor Sette Camara*
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Flor Sette Camara*
Repórter
06/11/2026 16:47

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A PM desarticulou um centro de distribuição de drogas no Morro do Papagaio
A PM desarticulou um centro de distribuição de drogas no Morro do Papagaio crédito: Divulgação / Polícia Militar

Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizada nesta quinta-feira (5/11) localizou e desarticulou um centro de distribuição de drogas no Beco Santa Efigênia, no Morro do Papagaio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte. 

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Foram apreendidos 1400 pedras de crack, 500 buchas de maconha, 51 pílulas de ecstasy, 2447 pinos de cocaína, 23 lança-perfume, além de três balanças de precisão. A apreensão foi realizada pelo Tático Móvel do 22° BPM após uma denúncia anônima apontar a movimentação. 

Foram identificados dois suspeitos: uma mulher de 30 anos e um homem, de 21, mas eles não foram localizados pela polícia.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria 

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