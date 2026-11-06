Operação da PM apreende mais de 4 mil porções de drogas em BH

Uma operação da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizada nesta quinta-feira (5/11) localizou e desarticulou um centro de distribuição de drogas no Beco Santa Efigênia, no Morro do Papagaio, Região Centro-Sul de Belo Horizonte.

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Foram apreendidos 1400 pedras de crack, 500 buchas de maconha, 51 pílulas de ecstasy, 2447 pinos de cocaína, 23 lança-perfume, além de três balanças de precisão. A apreensão foi realizada pelo Tático Móvel do 22° BPM após uma denúncia anônima apontar a movimentação.

Foram identificados dois suspeitos: uma mulher de 30 anos e um homem, de 21, mas eles não foram localizados pela polícia.

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*Estagiária sob supervisão do editor-executivo João Renato Faria