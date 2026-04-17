Polícia Militar: quais as diferenças de atuação em cada estado do Brasil?

Embora compartilhem o nome e a função de policiamento ostensivo, as Polícias Militares do Brasil são corporações distintas e autônomas em cada um dos 26 estados e no Distrito Federal. Essa independência, subordinada aos governadores, resulta em diferenças que vão muito além dos brasões: uniformes, salários, regras de ingresso e até a forma de atuar nas ruas variam de uma região para outra.

Essa estrutura descentralizada significa que cada estado tem o poder de definir as diretrizes de sua própria força de segurança. Apesar de serem consideradas forças auxiliares do Exército Brasileiro, no dia a dia, o comando e a gestão administrativa, financeira e operacional da Polícia Militar cabem exclusivamente ao governo estadual.

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Uniformes e viaturas

As diferenças visuais são as mais evidentes para a população. Em São Paulo, o tradicional uniforme cinza-bandeirante é uma marca registrada da PMESP. Já no Rio de Janeiro, o azul-escuro predomina nas fardas da PMERJ. Em Minas Gerais, a cor utilizada é o cáqui, enquanto a Brigada Militar do Rio Grande do Sul adota o bege.

As viaturas também seguem padrões distintos. A combinação de cores, o design dos grafismos e os modelos dos veículos são escolhidos por cada corporação, refletindo a identidade visual e as necessidades logísticas de cada estado. Não existe um padrão nacional para esses itens.

Formação e protocolos de atuação

O tempo de formação de um soldado ou oficial não é o mesmo em todo o país. Os currículos das academias de polícia militar são definidos por cada estado, o que pode dar mais ênfase a certos temas, como policiamento comunitário, direitos humanos ou táticas de confronto, dependendo da realidade local.

Isso se reflete nos protocolos de abordagem e no emprego de unidades especializadas. Grupos como a ROTA, em São Paulo, ou o BOPE, no Rio de Janeiro, possuem doutrinas e treinamentos específicos que podem não ter equivalentes diretos em outros estados, que desenvolvem suas próprias tropas de elite conforme suas demandas.

Regras para ingressar e salários

Os concursos públicos para a PM também mudam. A idade máxima para ingresso, a altura mínima exigida e o nível de escolaridade são definidos por leis estaduais. Enquanto alguns estados exigem diploma de ensino superior para o cargo de soldado, outros pedem apenas o ensino médio. Para oficiais, a exigência de formação em direito é comum em alguns locais, mas não é uma regra nacional.

A remuneração é outro ponto de grande variação. Os salários iniciais para um mesmo cargo podem ser muito diferentes entre estados vizinhos. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por exemplo, possui um dos salários mais altos do país, pois é custeada pela União, diferentemente das PMs estaduais que são financiadas pelos próprios estados.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.