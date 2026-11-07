Caminhões com bovinos tombam em dois pontos de MG; entenda os casos

Dois veículos de carga que transportavam bovinos tombaram em rodovias de Minas nessa sexta-feira (6/11). Os acidentes aconteceram em Formiga, na Região Centro-Oeste do estado, e em Lajinha, na Zona da Mata mineira. Ao todo, os veículos transportavam aproximadamente 135 animais, e dezenas deles morreram.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

As ocorrências mobilizaram equipes do Corpo de Bombeiros. Em um dos acidentes, o motorista ficou preso às ferragens e precisou ser resgatado.

Carreta com 65 bovinos tomba em Formiga

O primeiro acidente aconteceu por volta das 9h, na altura do km 193 da MG-050, na região do Quilombo, em Formiga.

Segundo o Corpo de Bombeiros, uma carreta que transportava 65 bovinos adultos apresentou uma pane, que teria provocado a perda de controle da direção. O veículo saiu da pista e tombou em um desnível de aproximadamente seis metros às margens da rodovia.

O motorista não apresentava ferimentos aparentes. Quando os militares chegaram ao local, moradores já auxiliavam na retirada de alguns animais que sobreviveram ao acidente. Os bovinos resgatados foram levados para uma propriedade rural próxima, com autorização para o acesso.

Entretanto, 15 animais foram encontrados mortos no interior da carroceria.

Para retirar os bovinos restantes, os bombeiros precisaram cortar a estrutura de aço reforçado da carroceria, que era dividida em dois pavimentos.

Inicialmente, foram realizados cortes no pavimento superior, permitindo que alguns animais saíssem por conta própria. Outros precisaram ser retirados com o auxílio de um trator.

Em seguida, os bombeiros abriram a porta traseira e a lateral do pavimento inferior. A retirada dos animais foi concluída com o apoio de um caminhão munck.

Segundo os militares, alguns bovinos apresentaram comportamento agressivo depois de serem libertados, o que dificultou os trabalhos de resgate.

Caminhão com 70 bovinos tomba em Lajinha

O segundo acidente foi registrado por volta das 20h, na altura do km 221 da MG-108, em Lajinha, na Zona da Mata mineira.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, um caminhão que transportava aproximadamente 70 bovinos tombou na rodovia.

O motorista, um homem de 47 anos, natural de Ituiutaba, no Triângulo Mineiro, ficou preso às ferragens. Uma equipe do Pelotão de Bombeiros de Manhuaçu foi acionada e realizou o desencarceramento da vítima.

Depois de ser retirada da cabine, ela foi entregue aos profissionais de uma Unidade de Suporte Avançado (USA) do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O motorista apresentava suspeita de fratura nos membros inferiores e foi encaminhado ao Hospital César Leite.

Durante o atendimento, os bombeiros constataram que o caminhão transportava cerca de 70 bovinos. O proprietário da carga compareceu ao local e verificou que a maioria dos animais havia morrido no acidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

As causas do tombamento em Lajinha não foram informadas.