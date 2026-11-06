Felipe Neto processa deputada eleita em Minas por divulgação de fake news

O influenciador digital Felipe Neto acionou a Justiça contra dez pessoas que compartilharam conteúdos falsos envolvendo seu nome nas redes sociais. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (6/11) no Instagram do próprio. Entre os alvos está a vereadora de Juiz de Fora e deputada estadual eleita em Minas Gerais, Roberta Lopes (PL), que teria divulgado uma montagem com uma publicação falsa atribuída ao influenciador.



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O material compartilhado pela parlamentar apresentava uma suposta comparação entre os preços de produtos de consumo e a cotação do dólar durante os governos de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A imagem trazia a frase "com Bolsonaro você era mais pobre", seguida de valores referentes à gasolina, ao óleo, à picanha e ao arroz, além da moeda norte-americana.



A montagem atribuía a Felipe Neto a autoria da publicação, mas, segundo o influenciador, o conteúdo não era verdadeiro. Ele também contestou os números apresentados na imagem e afirmou que os preços dos produtos eram consideravelmente maiores no fim de 2022, após aumentos registrados durante o governo Bolsonaro.



O influenciador disse que a montagem circula na internet há anos e costuma voltar a ganhar força em períodos de maior movimentação política no país. Segundo ele, já foi necessário desmentir o conteúdo em diferentes ocasiões.



Publicação foi apagada



Roberta Lopes teria excluído a publicação de suas redes sociais. A retirada, porém, não deve impedir o prosseguimento das medidas judiciais, segundo Felipe Neto. Para ele, a exclusão do conteúdo não elimina a responsabilidade pela divulgação.



Além da parlamentar mineira, outras nove pessoas também estão entre os alvos das ações. O influenciador, no entanto, não divulgou os nomes dos demais envolvidos. Ele afirmou que eles serão comunicados à medida que os processos avançarem.



Em uma manifestação nas redes sociais, Felipe Neto também pediu que seguidores encaminhem registros de outras contas que tenham compartilhado a mesma montagem. A intenção é identificar novos responsáveis pela circulação do conteúdo.



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Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre eventuais pedidos de indenização nem sobre o estágio de tramitação das ações. Também não há informação sobre uma decisão judicial relacionada ao caso.

