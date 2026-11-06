Felipe Neto processa deputada eleita em Minas por divulgação de fake news
Roberta Lopes (PL), de Juiz de Fora, está entre dez pessoas apontadas pelo influenciador por compartilhar uma montagem com informações falsas atribuídas a ele sobre preços durante os governos Bolsonaro e Lula
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O influenciador digital Felipe Neto acionou a Justiça contra dez pessoas que compartilharam conteúdos falsos envolvendo seu nome nas redes sociais. A informação foi divulgada nesta sexta-feira (6/11) no Instagram do próprio. Entre os alvos está a vereadora de Juiz de Fora e deputada estadual eleita em Minas Gerais, Roberta Lopes (PL), que teria divulgado uma montagem com uma publicação falsa atribuída ao influenciador.
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O material compartilhado pela parlamentar apresentava uma suposta comparação entre os preços de produtos de consumo e a cotação do dólar durante os governos de Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A imagem trazia a frase "com Bolsonaro você era mais pobre", seguida de valores referentes à gasolina, ao óleo, à picanha e ao arroz, além da moeda norte-americana.
A montagem atribuía a Felipe Neto a autoria da publicação, mas, segundo o influenciador, o conteúdo não era verdadeiro. Ele também contestou os números apresentados na imagem e afirmou que os preços dos produtos eram consideravelmente maiores no fim de 2022, após aumentos registrados durante o governo Bolsonaro.
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O influenciador disse que a montagem circula na internet há anos e costuma voltar a ganhar força em períodos de maior movimentação política no país. Segundo ele, já foi necessário desmentir o conteúdo em diferentes ocasiões.
Publicação foi apagada
Roberta Lopes teria excluído a publicação de suas redes sociais. A retirada, porém, não deve impedir o prosseguimento das medidas judiciais, segundo Felipe Neto. Para ele, a exclusão do conteúdo não elimina a responsabilidade pela divulgação.
Além da parlamentar mineira, outras nove pessoas também estão entre os alvos das ações. O influenciador, no entanto, não divulgou os nomes dos demais envolvidos. Ele afirmou que eles serão comunicados à medida que os processos avançarem.
Em uma manifestação nas redes sociais, Felipe Neto também pediu que seguidores encaminhem registros de outras contas que tenham compartilhado a mesma montagem. A intenção é identificar novos responsáveis pela circulação do conteúdo.
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Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre eventuais pedidos de indenização nem sobre o estágio de tramitação das ações. Também não há informação sobre uma decisão judicial relacionada ao caso.