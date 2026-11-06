Ruas são interditadas após desabamento de imóvel em BH

As consequências do temporal que atingiu Belo Horizonte na quinta-feira (5/11) continuam afetando a circulação de moradores e motoristas na Região Nordeste da capital. Após o desabamento parcial de um conjunto de barracões na Rua Benjamin Fraga, no Bairro Dom Silvério, trechos dessa via e da Rua Angelina de Matos foram interditados preventivamente nesta sexta-feira (6/11). A medida foi adotada devido ao risco de queda de partes da estrutura que permaneceu de pé.



Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Defesa Civil municipal realizou vistorias em 13 imóveis próximos à construção, localizada na altura do número 50 da Rua Benjamin Fraga. Dois deles foram totalmente isolados por causa do colapso estrutural. Outros 11 foram interditados preventivamente diante da possibilidade de novos desabamentos.

O acidente não deixou vítimas, mas 32 pessoas, de aproximadamente 11 núcleos familiares, precisaram sair de casa. Os moradores foram encaminhados à Hospedagem Social BH Além Paraíba, na Rua Além Paraíba, no Bairro Bonfim.



Além dos danos à estrutura, o desabamento espalhou materiais pela calçada e pela pista, aumentando o risco para quem circula pelo local. Segundo a Defesa Civil, o bloqueio das ruas busca evitar acidentes provocados pela possível queda de fragmentos dos escombros.



O proprietário do imóvel foi notificado e orientado a adotar medidas para garantir a segurança da área, reduzir os riscos e providenciar a recuperação da estrutura, conforme as normas municipais.



A ocorrência mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, da Guarda Civil Municipal e da BHTrans. Os bombeiros atuaram no salvamento e na avaliação inicial dos riscos, enquanto as forças de segurança fizeram o isolamento da área e a BHTrans ficou responsável pela interdição das vias.



O desabamento ocorreu durante a sequência de ocorrências provocadas pelas chuvas que atingiram a capital e outras cidades mineiras. Nas últimas 24 horas, o Corpo de Bombeiros registrou 178 chamados em Minas Gerais, incluindo alagamentos, inundações, quedas de árvores e vistorias em locais com risco de desabamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com informações de Larissa Leone* e Camila Lyrio* (*Estagiárias sob supervisão da editora Ellen Cristie)